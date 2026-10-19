Tragischer Brand in Wien – Mann (57) ist tot

Für einen 57-jährigen Mann kam am Sonntagabend in Wien-Simmering jede Hilfe zu spät. In einer Garage, die zu Wohnzwecken umgebaut worden war, brach ein Feuer aus. Einsatzkräfte entdeckten bei den Löscharbeiten eine leblose Person.
Gegen 18.40 Uhr wurden die Wiener Berufsfeuerwehr und die Polizei zu dem Brand alarmiert. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Im Inneren der Garage stießen die Einsatzkräfte allerdings auf einen leblosen Mann. Der Rettungsdienst konnte nur noch seinen Tod feststellen.
Bei dem Toten dürfte es sich um den 57-jährigen Bewohner handeln. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Brandgruppe des Wiener Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. Als mögliche Ursache wird fahrlässiges Verhalten geprüft. Die Untersuchungen dauern an.