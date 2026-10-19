i Schule in Wien-Floridsdorf Google Streetview Polizei ermittelt Amokdrohung an Wiener Schule – 15-Jähriger angezeigt Nach einer mutmaßlichen Amokdrohung an einer Schule in Wien-Floridsdorf wurde ein 15-Jähriger angezeigt. Der Unterricht begann heute erst um 9 Uhr. Von Niklas Burger 19.10.2026, 13:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eltern an einer Mittelschule in Wien-Floridsdorf zitterten um ihre Kinder! An der Mittelschule in der Reisgasse in Wien-Floridsdorf drohte ein 15-Jähriger mit einem Amoklauf. Noch am Sonntagabend informierte die Schulleitung die Eltern über die vermeintliche Gefahr.

"An unserer Schule wurde ein Amoklauf angekündigt", hieß es in einer Nachricht an die Eltern, die "Heute" vorliegt. Die Person, die die Tat geplant haben soll, sei bekannt. Auch die Polizei sei bereits eingeschaltet worden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Bilder des Tages i ?

Polizei zeigt 15-Jährigen an

Wie die Wiener Polizei auf "Heute"-Anfrage bestätigt, wurde ein 15-Jähriger über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß wegen des Verdachts der mehrfachen gefährlichen Drohung angezeigt. Die Ermittlungen laufen. Ob er tatsächlich Vorbereitungen für einen Amoklauf getroffen hat, ist derzeit nicht bekannt.

Direktorin beruhigt

Die Schulleitung reagierte auf die Amok-Drohung und verschob den Unterrichtsbeginn am Montag (19. Oktober) für alle Schüler auf 9 Uhr. Damit soll ein geordneter Schulbetrieb ermöglicht werden. Auf "Heute"-Nachfrage beruhigt die Mittelschuldirektorin: Die Kinder könnten gefahrlos in die Schule kommen.

Bereits in der Elterninformation hatte die Schule betont, dass Polizei und Schulbehörde eng zusammenarbeiten und die Sicherheit der Kinder oberste Priorität habe. Sollte sich die Situation ändern, würden die Eltern umgehend informiert. Die polizeilichen Ermittlungen laufen weiter.