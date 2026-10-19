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Die Polizei konnte ein tatverdächtiges Mädchen anhalten.
Die Polizei konnte ein tatverdächtiges Mädchen anhalten.
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Nächtlicher Einsatz

Einbruch in Automaten! Polizei nimmt Mädchen (14) fest

Jugendliche machten sich auf der Wiener Donauinsel an einem Lebensmittelautomaten zu schaffen. Die Polizei nahm daraufhin eine 14-Jährige fest.
Von Michael Rauhofer-Redl
19.10.2026, 14:58
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Ein nächtlicher Polizeieinsatz auf der Wiener Donauinsel! Am Sonntagabend gegen 22.55 Uhr bemerkten zwei Spaziergänger mehrere Jugendliche, die sich an einem Lebensmittelautomaten zu schaffen machten. Die Gruppe versuchte offenbar, die Glasscheibe des Automaten zu beschädigen.

Die aufmerksamen Zeugen reagierten sofort und verständigten den Polizeinotruf.

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Jugendliche flüchteten vor Polizei

Als die alarmierten Polizisten am Tatort eintrafen, befanden sich noch mehrere Jugendliche beim Automaten. Doch kaum bemerkten sie die Beamten, ergriffen sie die Flucht.

Den Polizisten gelang es, eine 14-jährige syrische Staatsbürgerin anzuhalten. Das Mädchen wurde vorläufig festgenommen.

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Rucksack mit Lebensmitteln entdeckt

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung machten die Beamten einen weiteren Fund. Im Bereich des Treppelwegs entdeckten sie einen Rucksack, in dem sich mehrere Getränkedosen, Lebensmittel und eine Kappe befanden.

Die Gegenstände wurden sichergestellt. Ob sie aus dem betroffenen Automaten stammen, ist derzeit noch unklar.

mrr, 19.10.2026, 14:58
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