i Bild: Helmut Graf Ein Bursche ist erst 13 Teenie-Bande für Einbruchsserie in Wien verantwortlich Die Polizei konnte am Wochenende ein jugendliches Quartett ausforschen, das für mehrere Geschäftseinbrüche in Döbling verantwortlich sein soll. Von Michael Rauhofer-Redl 19.10.2026, 14:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein jugendliches Quartett soll alleine am vergangenen Wochenende für insgesamt vier versuchte und vollendete Geschäftseinbrüche in Döbling verantwortlich sein, das geht aus einer Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Wien hervor. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen strafunmündigen 13-jährigen Österreicher und drei 15-jährige Syrer.

Aufmerksame Zeugen verständigten in der Nacht auf Sonntag den Polizeinotruf und konnten den Beamten die Fluchtrichtung mitteilen. Zwei der Tatverdächtigen, zwei 15-Jährige, konnten unter einem Fahrzeug, unter welchem diese sich vor den Polizisten versteckten, vorgefunden und angehalten werden.

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Polizei stellt Schlagring sicher

Weiters konnte unter dem Pkw ein Notfallhammer aufgefunden werden. Im Zuge einer Personsdurchsuchung konnte bei einem der zwei Jugendlichen ein Schlagring sichergestellt werden. Die beiden weiteren Beteiligten konnten während einer Sofortfahndung angehalten werden.

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Die drei strafmündigen Burschen wurden vorläufig festgenommen. Der 13-Jährige wurde angezeigt und seinen Obsorgeberechtigten übergeben. Auf der Straße vor den Geschäftslokalen konnten die Beamten eine Kellnergeldbörse sowie eine Spardose am Boden liegend auffinden und sicherstellen. Die drei 15-jährigen Tatverdächtigen verweigerten die Aussage und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.