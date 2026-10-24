i Zwei junge Frauen wurden festgenommen. iStock Wiener Wohnungen ausgespäht Polizei lauert – Einbrecherinnen (16, 18) geschnappt Zwei Frauen spähten in Wien leere Wohnungen aus. Die Polizei beobachtete sie und erwischte die beiden schließlich bei einem Einbruch auf frischer Tat. Von Newsdesk Heute 24.10.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei junge Frauen gerieten in Wien ins Visier der Polizei, weil sie sich in mehreren Wohnhäusern verdächtig verhielten. Die Beamten blieben ihnen auf den Fersen – und erwischten die beiden schließlich bei einem Wohnungseinbruch auf frischer Tat.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurden am Freitag gegen 15 Uhr auf zwei Frauen aufmerksam.

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Observation am nächsten Tag

Die Verdächtigen betraten nacheinander verschiedene Mehrparteienhäuser. Dabei schienen sie gezielt nach Wohnungen zu suchen, in denen sich gerade niemand aufhielt. Die Polizisten entschieden sich, die beiden weiter zu beobachten.

Nachdem die Frauen die Nacht in einer Unterkunft verbracht hatten, nahmen die Ermittler ihre Observation am folgenden Tag wieder auf.

Dabei bestätigte sich der Verdacht der Beamten: In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus beobachteten sie die beiden Frauen bei einem Einbruch in eine Wohnung. Die Polizisten griffen ein und nahmen die Verdächtigen auf frischer Tat fest.

Zwei Festnahmen

Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um zwei serbische Staatsbürgerinnen im Alter von 16 und 18 Jahren. Die weiteren Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch laufen.