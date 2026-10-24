i Die Polizei fahndet nach dem unbekannten Täter. iStock Nach Bankbesuch Brutaler Überfall in Wien – Seniorin (87) im Würgegriff Eine 87-Jährige wurde nach einem Bankbesuch überfallen. Der Täter nahm sie in den Würgegriff, verletzte sie und flüchtete mit ihrer Tasche. Von Newsdesk Heute 24.10.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 87-Jährige wollte nach einem Bankbesuch nur noch nach Hause. Doch direkt vor ihrer Haustür in Wien-Ottakring wurde sie von einem Unbekannten brutal überfallen und verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 19 Uhr. Die 87-Jährige hatte zuvor in einer Bankfiliale einen größeren Bargeldbetrag abgehoben und war anschließend mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause gefahren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Seniorin gewürgt

Als sie gerade die Eingangstür ihres Wohnhauses aufsperren wollte, näherte sich ihr plötzlich ein unbekannter Mann von hinten. Der Angreifer packte die Pensionistin und nahm sie in den Würgegriff. Gleichzeitig versuchte er, ihr die Umhängetasche zu entreißen.

Die 87-Jährige wehrte sich gegen den Überfall. Es kam zu einem Gerangel, bei dem sie zu Boden stürzte und Verletzungen erlitt.

Google Map anzeigen

Fahndung nach Täter

Dem Täter gelang es schließlich, die Tasche an sich zu bringen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, konnte den Verdächtigen bislang jedoch nicht ausfindig machen. Die Ermittlungen laufen.

Die Bilder des Tages i ?

Präventionstipps der Polizei

Nach dem Raubüberfall erinnert die Polizei daran, bei größeren Bargeldbehebungen besonders vorsichtig zu sein.

Wer hohe Geldbeträge abheben möchte, sollte sich das Geld nach Möglichkeit in einem separaten Raum auszahlen lassen. Auch die Begleitung durch Angehörige oder eine Vertrauensperson kann zusätzliche Sicherheit bieten.

Zudem empfiehlt die Polizei, Geldautomaten im Bankfoyer zu verwenden und sowohl vor dem Betreten der Bank als auch auf dem Heimweg auf verdächtige Personen zu achten.

Wer sich verfolgt fühlt oder eine verdächtige Beobachtung macht, sollte einen belebten, sicheren Ort aufsuchen und die Polizei unter 133 verständigen.