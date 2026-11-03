i München ist für seine stimmungsvollen Christkindlmärkte bekannt – heuer soll ein Harry-Potter-Weihnachtsmarkt auf der Praterinsel dazukommen. iStock/Antonio Gravante Das erwartet jetzt Fans DIESE Stadt bekommt einen Harry Potter-Christkindlmarkt Wer für Hogwarts schwärmt, muss diesen Advent nicht weit reisen. Ein Abstecher in die bayrische Landeshauptstadt könnte genügen. Von Heute Life 03.11.2026, 11:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stell dir vor, du schlenderst durch einen Weihnachtsmarkt, in der Luft liegt der Duft winterlicher Köstlichkeiten und plötzlich fühlst du dich, als wärst du mitten in der Zauberwelt von Hogwarts gelandet. Was für viele "Harry Potter"-Fans nach einem kleinen Weihnachtstraum klingt, soll in München schon bald Wirklichkeit werden: Die bayrische Landeshauptstadt bekommt einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt.

Ein Hauch Hogwarts mitten in München

Vom 28. November bis zum 6. Dezember verwandelt der Streaminganbieter HBO Max die Münchner Praterinsel in eine magische Weihnachtswelt. Geplant ist eine festliche Erlebniswelt, die sich optisch ganz an der neuen "Harry Potter"-Serie orientieren soll. Rund zehn liebevoll gestaltete Buden sollen die Besucher in eine Welt voller Zauber, Weihnachtsstimmung und magischer Überraschungen entführen.

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Magische Fotomotive & besondere Leckereien

Wer schon immer einmal ein bisschen Hogwarts-Luft schnuppern wollte, darf sich auf verschiedene Fotomotive freuen, die an die Welt von Harry Potter erinnern. Auch kulinarisch soll es zauberhaft werden: An den Ständen sind Speisen geplant, die von der berühmten Fantasywelt inspiriert sind.

Vorfreude auf die neue Harry-Potter-Serie

Hinter dem außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt steckt eine besondere Werbeaktion. HBO Max möchte damit auf die neue Serie "Harry Potter und der Stein der Weisen" einstimmen, deren Streamingstart für den 25. Dezember angekündigt ist.

Besucher können also schon Wochen vor dem Serienstart einen ersten Eindruck von der neuen magischen Welt bekommen.