i Italien verschärft Autostrafen - (archivfoto) IMAGO/Manfred Segerer 1.000 Euro Bußgeld Italien greift gegen Parksünder hart durch Wer in Norditalien sein Auto einfach auf einer Wiese abstellt, muss tief in die Tasche greifen. Die Carabinieri kassierten zuletzt kräftig ab. Von Heute Life 02.11.2026, 10:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schnell das Auto auf der Wiese abstellen und zu Fuß in die Berge starten? In Norditalien kann diese vermeintlich praktische Abkürzung richtig teuer werden. Im Susatal haben die Carabinieri ihre Kontrollen gegen illegales Parken in höheren Lagen verschärft. Wer sich nicht an die Parkregeln hält, muss mit empfindlichen Strafen rechnen.

Besonders im Visier der Beamten steht das Gebiet La Riposa in der Gemeinde Mompantero. Direkt unterhalb der örtlichen Schutzhütte hatten mehrere Urlauber und Wanderer ihre Fahrzeuge kurzerhand auf den Wiesen abgestellt – obwohl deutlich sichtbare Verbotsschilder auf das Parkverbot hinwiesen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Rechnung folgte prompt: Insgesamt verhängten die Carabinieri Geldstrafen von rund 1.000 Euro, wie "Corriere della Sera" berichtet.

Wildparken wird zum teuren Vergnügen

Die Kontrollen wurden vor allem zwischen dem Ende des Sommers und den Herbstmonaten verstärkt. Die Einheit aus Bussoleno wollte damit einer offenbar weitverbreiteten Angewohnheit einen Riegel vorschieben: Autos dort abzustellen, wo gerade Platz ist, statt einen regulären Parkplatz zu suchen.

Für die Parksünder wurde das vermeintlich bequeme Abstellen des Autos damit zum kostspieligen Ausflug. Die Behörden machen klar, dass die Verbote nicht bloß Empfehlungen sind.

Wiesen und Böden leiden unter Autoreifen

Hinter dem strengen Vorgehen steckt allerdings mehr als die Durchsetzung von Parkvorschriften. Das Abstellen von Fahrzeugen auf Wiesen, Weiden und landwirtschaftlich genutzten Flächen ist nach den regionalen Bestimmungen verboten.

Diese Regeln sollten Italien-Urlauber kennen i ?

Die Folgen können für die empfindliche alpine Natur erheblich sein: Autoreifen beschädigen die Vegetation, verdichten den Boden und können dessen Stabilität beeinträchtigen. Solche Schäden lassen sich in den Bergen oft nur schwer und langsam wieder beheben.