i In Saalbach geht es mit der neuen Gondel direkt zum Gipfel, dazu kommt eine neue Piste in Leogang. iStock/VvoeVale Frischer Schwung am Berg Neue Lifte, Pisten: Diese 5 Ski-Hotspots rüsten nun auf Neue Saison, neue Überraschungen: Wer diesen Winter in Österreich unterwegs ist, darf sich auf so manche Neuerung freuen. Von Heute Life 31.10.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ski aus dem Keller holen, die ersten Schwünge in den Schnee ziehen und anschließend mit einem heißen Kakao auf der Hütte aufwärmen – für viele gibt es im Winter kaum etwas Schöneres. Und wer sich schon jetzt auf die nächste Abfahrt freut, darf heuer besonders gespannt sein. Denn auf Österreichs Bergen hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan.

Während die einen ihre Lieblingspiste kaum erwarten können, dürfen sich andere auf völlig neue Erlebnisse freuen. Zahlreiche Skigebiete haben kräftig investiert und starten mit modernen Liftanlagen, zusätzlichen Abfahrten und mehr Komfort in die Saison 2026/27. Wir zeigen, wo sich ein Besuch besonders lohnt.

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Saalbach: Mit der Gondel direkt zum Gipfel

Im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn wartet eine besondere Neuerung: Die Reiterkogelbahn wird durch eine moderne Zehner-Gondel ersetzt. Dank einer zusätzlichen zweiten Sektion können Wintersportler künftig erstmals direkt bis zum Gipfel fahren. Auch Familien dürfen sich freuen: Im Bereich Leogang entsteht eine neue blaue Piste, die vor allem Anfängern und weniger geübten Skifahrern zugutekommt.

Sölden: Fast doppelt so schnell auf den Berg

Weniger Zeit im Lift, mehr Zeit auf der Piste: In Sölden ersetzt die neue Sechser-Sesselbahn Gratl einen alten Doppelsessellift. Statt bisher rund acht Minuten dauert die Auffahrt künftig nur noch etwa 4,2 Minuten. Wetterschutzhauben und ein KI-unterstütztes System beim Ein- und Aussteigen sollen zusätzlich für mehr Komfort sorgen.

Wagrain: Neue Gondel mit traumhaftem Ausblick

Auch in Wagrain wird aufgerüstet. Die neue Zehner-Gondelbahn am Grafenberg ersetzt mehrere ältere Anlagen und bringt Skifahrer künftig direkt auf den beliebten Hausberg. Besonders schön: Schon während der Auffahrt eröffnet sich ein beeindruckender Blick auf die umliegende Bergwelt – von den Hohen Tauern bis zum Hochkönig.

Kreischberg: Schneller zum nächsten Pistenschwung

Am steirischen Kreischberg dürfen sich Wintersportler auf die neue Achter-Sesselbahn Rosenkranz freuen. Sie ersetzt einen alten Doppelsessellift und soll die Fahrzeit verkürzen. Dank Wetterschutzhauben wird die Fahrt auch an besonders kalten Wintertagen angenehmer.

Nassfeld: Mehr Komfort für die ganze Familie

Auch am Kärntner Nassfeld gibt es Neuigkeiten: Die neue Sechser-Sesselbahn Tressdorfer Alm ersetzt gleich drei Schlepplifte und soll besonders Familien den Skitag erleichtern. Sitzheizung, Wetterschutzhauben und zusätzliche Kindersicherungen sorgen dafür, dass auch die kleinsten Skifans bequem und sicher nach oben kommen.

Ob gemütliche Familienabfahrt, sportlicher Pistenspaß oder eine Gondelfahrt mit traumhafter Aussicht: Österreichs Skigebiete haben für die kommende Saison einiges vorbereitet.