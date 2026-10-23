i Sonne statt Wintergrau: Spanien führt bei TUI das Ranking der beliebtesten Winterreiseziele der Österreicher an, gefolgt von Ägypten. pexels/özlem Yıldız Sonne statt Kälte Hier machen die Österreicher im Winter Urlaub Spanien liegt bei TUI im Winter-Ranking vorne. Ägypten folgt auf Platz zwei, bei Fernreisen führt Thailand. Von Christine Scharfetter 23.10.2026, 10:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn es in Österreich kalt und grau wird, zieht es viele Urlauber in die Sonne. Doch welches Reiseziel steht für den Winter 2026/27 besonders hoch im Kurs? Die aktuellen Buchungsdaten von TUI Österreich zeigen: Spanien liegt im Ranking vorne, Ägypten folgt auf Platz zwei. Bei den Fernreisen ist Thailand besonders gefragt.

Spanien ist die Nummer eins

Spanien ist laut TUI das beliebteste Winterreiseziel der Österreicher. Das Land punktet mit vergleichsweise kurzer Anreise, einem breiten Hotelangebot und milden Temperaturen in vielen Urlaubsregionen. Wer dem Winter entkommen möchte, findet dort unterschiedliche Möglichkeiten – vom Badeurlaub auf den Kanaren bis zum Aufenthalt auf dem spanischen Festland.

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Auf Platz zwei folgt Ägypten. Vor allem die Region rund um Hurghada ist gefragt: Betrachtet man einzelne Destinationen auf der Mittelstrecke, liegt Hurghada laut TUI sogar an der Spitze.

Thailand führt bei Fernreisen

Wer für den Winter eine längere Reise plant, setzt laut TUI besonders häufig auf Thailand. Das Land liegt bei den Fernreisezielen auf Platz eins – noch vor den Malediven und Mauritius.

Thailand bietet eine große Auswahl an Urlaubsformen: von Strandferien bis zu Rundreisen, bei denen Reisende verschiedene Regionen kennenlernen. Auch die Malediven und Mauritius bleiben beliebte Optionen für alle, die im Winter weit weg und in wärmere Gefilde möchten.

Früh planen, um mehr Auswahl zu haben

TUI beobachtet zugleich, dass viele Urlauber ihre Reisen kurzfristiger buchen. In den Wochen vor der Pressekonferenz hätten die Buchungen für den Winter allerdings wieder deutlich angezogen. Wer an bestimmte Ferientermine gebunden ist oder ein konkretes Hotel im Auge hat, sollte deshalb rechtzeitig vergleichen.