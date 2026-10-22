i Urlaub ohne Kinderlärm: Eine US-Airline plant 2027 erstmals ein Reisepaket mit kinderfreien Charterflügen und Adults-only-Kreuzfahrt. APA-Images / AFP Getty / JUSTIN SULLIVAN Adults only! Erste Airline bietet Flüge nur für Erwachsene an Kein Babygeschrei, keine quengelnden Kinder: Jetblue plant 2027 Flüge nur für Erwachsene. Das Angebot hat allerdings einen Haken. Von Heute Life 22.10.2026, 12:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für manche ist es der Inbegriff von Erholung, für andere ein fragwürdiger Luxus: Urlaub ohne Kindergeschrei. Die US-Airline Jetblue will Erwachsenen ab 2027 genau das ermöglichen – mit Flügen, bei denen Kinder nicht an Bord dürfen. Doch wer auf einen regulär buchbaren Flug ohne kleine Passagiere hofft, wird enttäuscht.

Kinderfreie Reise hat einen Haken

Das Angebot läuft unter dem Namen "Do Not Disturb" und ist kein gewöhnlicher Linienflug. Vielmehr handelt es sich um ein Komplettpaket, das zwei kinderfreie Charterflüge, eine viertägige Kreuzfahrt mit der Adults-only-Reederei Virgin Voyages und private Transfers umfasst.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Los geht es am 4. März 2027 am New Yorker Flughafen JFK. Von Fort Lauderdale in Florida aus steigen die Urlauber anschließend auf die "Brilliant Lady" um. Das Kreuzfahrtschiff steuert Key West, die Bahamas und Miami an. Danach geht es mit einem weiteren kinderfreien Charterflug zurück nach New York. Der Preis für zwei Personen: 2.750 US-Dollar - umgerechnet rund 2.500 Euro.

Andere Art von Auszeit

Die Verantwortlichen betonen, dass sich das Konzept nicht gegen Familien richtet. "Wir lieben es, Urlaubsreisen für alle Arten von Reisenden zu gestalten, darunter auch Familien", erklärt Jamie Perry, Präsident der Unternehmensgruppe Jetblue Vacations, in einer Mitteilung. Gleichzeitig wisse man, dass Erwachsene manchmal eine andere Form der Erholung suchten.

„Wir wissen aber auch, dass Erwachsene manchmal nach einer anderen Art von Auszeit suchen.“

Mit dem Paket soll genau diese Zielgruppe angesprochen werden: Menschen, die im Urlaub bewusst auf Kinder verzichten und schon bei der Anreise möglichst viel Ruhe genießen wollen.

Diese Airlines haben Adults-only-Angebote

Komplett kinderfreie Linienflüge gibt es bislang nicht. Einige Airlines bieten allerdings bereits Bereiche an, in denen ausschließlich Erwachsene sitzen dürfen – meist gegen Aufpreis.

Die Billigfluggesellschaft Corendon führte 2023 eine solche Zone ein. Vergleichbare Angebote gibt es auch bei asiatischen Fluglinien wie Scoot, IndiGo und AirAsia X.

Das sind die 10 sichersten Airlines der Welt i ?

Der Unterschied zu Jetblue: In diesen Bereichen sitzen Erwachsene lediglich in einer bestimmten Zone des Flugzeugs. Das neue Reisepaket setzt dagegen auf eine durchgehend kinderfreie Auszeit – vom Abflug bis zur Rückkehr.