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Entführungsalarm in Nürnberg

Rätsel um Notsignal: Eurofighter begleiten Passagierjet

Entführungsalarm am Flughafen Nürnberg! Ein Passagierjet setzte einen Notruf ab, Eurofighter stiegen auf. Inzwischen gab die Polizei Entwarnung.
Von Newsdesk Heute
13.10.2026, 21:40
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Nach einem Großeinsatz am Flughafen Nürnberg ist die Sperre am Dienstagmittag wieder aufgehoben worden. Auslöser war ein Notsignal aus dem Cockpit einer Passagiermaschine, das auf eine mögliche Entführung hindeutete. Inzwischen gab die Polizei Entwarnung.

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Die Maschine der Corendon Airlines (Flugnummer XR456) war von der griechischen Insel Korfu nach Nürnberg unterwegs. Kurz vor der geplanten Landung gegen 12.15 Uhr wurde aus dem Cockpit der Code "7500" übermittelt. Dieser steht für einen Entführungsfall.

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Eurofighter begleiteten Flugzeug

Die Polizei bestätigte den Vorfall: "Aus dem Cockpit wurde der Code ‚7500’ (Entführungsfall) gesendet, zudem war der Pilot per Funk nicht mehr zu erreichen. Sicherheitshalber wurden daraufhin diverse Alarmstarts ausgelöst."

Eurofighter begleiteten die Maschine daraufhin bis zum Flughafen. Laut Flightradar24 landete das Flugzeug um 12.16 Uhr sicher in Nürnberg. Nach Informationen der "Bild" war auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) vor Ort.

Polizei gibt Entwarnung

Wegen des Alarms wurde der Flughafen vorübergehend gesperrt. Mehrere ankommende Maschinen mussten nach Frankfurt, Memmingen, Stuttgart oder München ausweichen.

Mittlerweile ist die Lage geklärt. "Die Überprüfungen vor Ort haben ergeben, dass keine Gefahr besteht", teilte die Polizei Mittelfranken mit. Seit kurz nach 13.30 Uhr sind Starts und Landungen wieder möglich.

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Warum der Entführungscode gesendet wurde, ist noch unklar. Die Behörden untersuchen nun, ob ein technischer Defekt oder ein Versehen dahintersteckt.

red, 13.10.2026, 21:40
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