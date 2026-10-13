i ? Großeinsatz in Nürnberg Luftnotlage! Polizei riegelt kompletten Flughafen ab Großeinsatz am Flughafen Nürnberg! Wegen einer möglichen Luftnotlage sperrte die Polizei das Gelände ab. Zuvor gab es bereits Drohnenalarm. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 12:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz am Flughafen Nürnberg! Die Polizei hat das Gelände abgesperrt. Hintergrund ist eine mögliche Luftnotlage, die bislang allerdings nicht bestätigt wurde. Der Einsatz begann kurz vor der geplanten Ankunft einer Maschine aus Griechenland.

"Wir gehen von einer mutmaßlichen Luftnotlage aus. Diese ist aber noch unbestätigt", erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der "Bild". Wie viele Beamte an der Absperrung beteiligt waren, blieb zunächst unklar. Auch das SEK soll am Rollfeld im Einsatz gestanden haben. Ein Flugzeug von der griechischen Insel Korfu sollte planmäßig gegen 12.15 Uhr in Nürnberg landen. Eurofighter hatten die Maschine zuletzt begleitet.

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Update 13:05 Uhr: Inzwischen konnte die Polizei Mittelfranken Entwarnung geben. "Die Überprüfungen vor Ort haben ergeben, dass keine Gefahr besteht", heißt es in einem Statement auf X.

Piloten meldeten verdächtiges Flugobjekt

Bereits wenige Stunden zuvor hatte es am Nürnberger Flughafen Probleme gegeben. In der Nacht auf Dienstag meldeten drei Piloten unabhängig voneinander ein unbekanntes Objekt, das sie beim Starten oder Landen beobachtet hatten. Die Polizei schloss nicht aus, dass es sich dabei um eine Drohne handelte.

Die Meldungen gingen zwischen 2 und 4 Uhr ein. Daraufhin suchte die Grenzpolizei nach dem verdächtigen Flugobjekt. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Aktion. Trotz der umfangreichen Suche konnte jedoch nichts gefunden werden.