i Der Gesuchte wurde am Hamburger Hauptbahnhof entdeckt. IMAGO/Chris Emil Janßen Minderjährige missbraucht Super Recogniser fassen flüchtigen Sexualstraftäter Ein Polizist mit außergewöhnlichem Gedächtnis hat in Hamburg einen gesuchten Sexualstraftäter (81) erkannt. Der Mann war seit Monaten untergetaucht. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 11:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Polizist hat ein außergewöhnliches Gedächtnis für Gesichter! Ein sogenannter Super Recogniser der deutschen Bundespolizei hat am Hamburger Hauptbahnhof einen seit Monaten gesuchten Sexualstraftäter wiedererkannt. Der 81-Jährige war wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen verurteilt worden, hatte sich seiner Haftstrafe jedoch entzogen.

Am Montagabend (12. Oktober) gegen 22.10 Uhr fiel der Mann einem besonders geschulten Bundespolizisten bei Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Hamburger Hauptbahnhofs auf. Der Beamte erkannte in dem Senior einen per Haftbefehl gesuchten Mann wieder. Gemeinsam mit weiteren Polizisten nahm er den 81-jährigen deutschen Staatsbürger fest.

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Seit November per Haftbefehl gesucht

Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Mann bereits seit dem 20. November 2025 zur Festnahme ausgeschrieben. Das Amtsgericht Hamburg-St. Georg hatte ihn wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt. Doch der 81-Jährige trat seine Haftstrafe nicht an. Einer entsprechenden Ladung war er nicht nachgekommen.

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Stattdessen tauchte der Verurteilte unter und blieb über Monate unauffindbar. Bis ihm nun ausgerechnet ein Polizist mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit zum Verhängnis wurde.

Super Recogniser erkennt Gesicht wieder

Bei dem erfolgreichen Fahnder handelt es sich um einen sogenannten Super Recogniser. Das sind Menschen mit einer besonders ausgeprägten Fähigkeit, Gesichter wiederzuerkennen.

Sie können sich Gesichter außergewöhnlich gut einprägen und Personen selbst nach langer Zeit identifizieren. Auch veränderte äußere Bedingungen oder schwierige Sichtverhältnisse können diese Fähigkeit weniger stark beeinträchtigen.

Anders als eine technische Gesichtserkennungssoftware verlassen sich Super Recogniser auf ihre eigene Wahrnehmung und ihr außergewöhnliches Wiedererkennungsgedächtnis. Im konkreten Fall genügte dem Bundespolizisten offenbar der Blick auf den 81-Jährigen, um den gesuchten Mann wiederzuerkennen und die Festnahme einzuleiten.

Amtsarzt untersucht den 81-Jährigen

Nach seiner Festnahme wurde der Senior zunächst zum Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof gebracht. Dort untersuchte ihn ein angeforderter Amtsarzt. Dieser stellte fest, dass der 81-Jährige gewahrsamsfähig war. Anschließend führten die Beamten die weiteren polizeilichen Maßnahmen durch. Danach wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Für den Verurteilten endete damit seine monatelange Flucht vor der Justiz. Nach fast elf Monaten seit Erlass des Haftbefehls konnte die Bundespolizei den gesuchten Mann aufgrund der außergewöhnlichen Wiedererkennungsfähigkeit eines ihrer Beamten festnehmen.