i Bei dem Feuer verloren drei Menschen ihr Leben. APA-Images / dpa / Christoph Reichwein Tragödie in Bochum Flucht aus Fenstern! Drei Tote bei Feuer-Drama Bei einem Wohnungsbrand in Bochum starben drei Menschen. Weil das Stiegenhaus verraucht war, mussten sich Bewohner über Fenster retten lassen. Von André Wilding 13.10.2026, 09:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen mitten in der Nacht: In Bochum (Deutschland) steht ein Wohnhaus in Flammen. Dichter Rauch versperrt den Bewohnern den Weg durch das Stiegenhaus. Für mehrere Menschen bleibt nur noch die Flucht über die Fenster.

Fünf Bewohner können von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Für drei Erwachsene kommt jedoch jede Hilfe zu spät.

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Flammen breiten sich im Wohnhaus aus

Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden im Bochumer Stadtteil Hofstede in Nordrhein-Westfalen aus. Gegen 4.15 Uhr ging bei den Einsatzkräften der Alarm ein. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten daraufhin zur Poststraße aus.

Als die ersten Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Brand im Gebäude bereits ausgebreitet. Besonders gefährlich war die starke Rauchentwicklung im Stiegenhaus. Der übliche Fluchtweg war dadurch für die Bewohner nicht mehr benutzbar.

Bewohner springen in Rettungspolster

Um die eingeschlossenen Menschen aus dem Haus zu holen, setzte die Feuerwehr unterschiedliche Rettungsmittel ein. Zwei Personen wurden mithilfe einer Drehleiter aus dem Gebäude gebracht. Zwei weitere Bewohner konnten über tragbare Leitern gerettet werden.

Für einen fünften Menschen kam ein Sprungpolster zum Einsatz. Auch diese Person wurde von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Während die Rettungsaktion lief, kämpften die Feuerwehrleute weiter gegen die Flammen.

Drei Erwachsene tot in Wohnung entdeckt

Bei der Durchsuchung des Gebäudes stießen die Einsatzkräfte schließlich auf drei leblose Erwachsene in einer Wohnung.

Die Helfer leiteten umgehend Rettungsmaßnahmen ein. Doch die Versuche, die drei Menschen wiederzubeleben, blieben erfolglos. Alle drei starben bei dem Brand.

Rund 90 Einsatzkräfte vor Ort

Der Großeinsatz dauerte mehrere Stunden. Zeitweise standen rund 90 Helfer von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

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Neben der Brandbekämpfung und der Rettung der Bewohner mussten die Einsatzkräfte auch das Gebäude durchsuchen. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht geklärt.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Fest steht bisher, dass fünf Menschen aus dem brennenden Wohnhaus gerettet werden konnten, während drei Erwachsene ums Leben kamen.