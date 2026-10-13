i Eine Frau verschenkt ihre Villa am Comer See. istock (Symbolbild) Sie hat eine Bedingung Witwe verschenkt Villa am Comer See um 1,6 Millionen Eine Witwe schenkt der Gemeinde Varenna eine Villa am Comer See im Wert von über 1,6 Millionen Euro. Dahinter steckt die Erinnerung an ihren Mann. Von André Wilding 13.10.2026, 08:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Haus mit Blick auf den Comer See, eine großzügige Terrasse und ein Garten mitten in einem der bekanntesten Urlaubsorte Italiens. Für eine solche Immobilie würden viele Menschen tief in die Tasche greifen. Doch Loredana Spiga Venier verlangt dafür keinen einzigen Euro.

Die Italienerin hat beschlossen, ihr Anwesen in Varenna der Gemeinde zu schenken. Der Grund dafür ist weder finanzieller noch geschäftlicher Natur. Mit der außergewöhnlichen Geste möchte sie die Erinnerung an ihren verstorbenen Ehemann Gianmarco bewahren, berichtet die Zeitung "Corriere di Lecco".

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Villa ist mehr als 1,6 Millionen Euro wert

Das historische Gebäude liegt im Zentrum von Varenna am Ostufer des Comer Sees. Die zweistöckige Villa war über Jahre das gemeinsame Zuhause des Ehepaares.

Im Erdgeschoß befinden sich eine Küche, ein Essbereich, ein geräumiges Wohnzimmer und eine Veranda mit Blick in den Garten. Im oberen Stockwerk liegen drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer.

Zum Anwesen gehören außerdem eine große Panoramaterrasse sowie ein Garten. Von dort reicht der Blick über den Comer See und die umliegenden Berge. Der geschätzte Wert der Immobilie liegt bei mehr als 1,6 Millionen Euro.

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Und die Witwe geht sogar noch einen Schritt weiter: Auch sämtliche Möbel und Einrichtungsgegenstände überlässt sie der Gemeinde.

Geschenk ist an eine Bedingung geknüpft

Ganz ohne Vorgaben erfolgt die Schenkung allerdings nicht. Loredana Spiga Venier möchte sicherstellen, dass das ehemalige Zuhause des Paares künftig allen Menschen zugutekommt.

Deshalb ist festgelegt, dass die Immobilie für die kommenden 90 Jahre im öffentlichen Interesse genutzt werden muss. Geplant sind kulturelle und touristische Veranstaltungen. Außerdem soll das Gebäude als Treffpunkt dienen.

Damit könnte aus dem privaten Wohnhaus ein Ort werden, an dem sich Einheimische und Besucher begegnen.

Bürgermeister freut sich über großzügige Geste

In der Gemeinde Varenna sorgt die Entscheidung für große Freude. Bürgermeister Mauro Manzoni erklärte, dass die Gemeinde noch nie zuvor eine private Immobilienschenkung dieser Größenordnung erhalten habe.

Die langfristige Nutzungsauflage soll gewährleisten, dass das außergewöhnliche Geschenk auch für kommende Generationen einen Wert hat.

Witwe erinnert sich an gemeinsame Jahre

Für die ehemalige Bewohnerin ist das Haus weit mehr als eine wertvolle Immobilie. Ihr verstorbener Mann Gianmarco war eng mit Varenna verbunden und liebte den Ort. Da das Ehepaar keine leiblichen Nachkommen hat, soll das Anwesen nun für die Allgemeinheit erhalten bleiben.

Wie viele persönliche Erinnerungen in dem Haus stecken, schildert die Witwe mit bewegenden Worten. "Alle Menschen, Verwandten, Freunde und Bekannten, die Teil unseres Lebens waren, sind durch das Haus in der Via del Prato gegangen. Es war ein ganz besonderer Ort", erzählt sie der "Corriere di Lecco".

Terrasse voller Erinnerungen

Besonders die Aussicht von der Terrasse verbindet Loredana Spiga Venier mit ihrem gemeinsamen Leben. Von dort konnten sie und ihr Mann über die Dächer von Varenna, den See und die Berge blicken.

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"Von der Terrasse aus haben wir jahrelang das ganze Dorf mit seinem Licht und seinen Farben, den See, die Berge eingeatmet", erinnert sie sich.

Was für das Ehepaar einst ein privater Rückzugsort war, soll nun für mindestens 90 Jahre der Allgemeinheit offenstehen. So bleibt auch die Erinnerung an Gianmarco in Varenna lebendig.