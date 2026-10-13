i Sonja K. war am 25. Jänner 1995 in dieser Lidl-Filiale im nordrhein-westfälischen Tönisvorst erdrosselt worden. Polizei Mönchengladbach Cold Case aus dem Jahr 1995 Lidl-Mord: Verdächtiger nach 30 Jahren gefasst DNA-Spur führt zur Festnahme: Im Mordfall der Lidl-Filialleiterin Sonja K. wurde nach über 30 Jahren ein Verdächtiger gefasst. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 08:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein brutaler Raubmord, der mehr als 30 Jahre unaufgeklärt blieb, könnte nun endlich gelöst sein.

Die Polizei hat im Fall der ermordeten Lidl-Filialleiterin Sonja K. einen Tatverdächtigen festgenommen. Die 24-Jährige war am 25. Jänner 1995 in einer Filiale im nordrhein-westfälischen Tönisvorst erdrosselt worden.

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Die Täter waren an jenem Morgen in den Supermarkt eingedrungen, um Bargeld zu stehlen. Sie fesselten und knebelten die junge Frau, während sie vor der Öffnung des Geschäfts Waren einräumte. Sonja K. wurde erdrosselt und starb noch vor Ort. Aus dem Tresor raubten die Täter dann mehrere tausend Mark.

Sonja K. wurde in der Lidl-Filiale ermordet. Polizei Mönchengladbach

Moderne DNA-Techniken führten nun zum Durchbruch, schreibt 20 Minuten. Ende September hatte die Polizei von neun DNA-Spuren berichtet, die zu dem Täter führen könnten.

Anders als vor 30 Jahren stehen heute modernste Methoden zur Auswertung zur Verfügung.

Eltern starben ohne Antworten

Die Ermittler gingen bislang davon aus, dass mehrere Täter gemeinschaftlich handelten, denen die Filiale bekannt war. Damals wurden zahlreiche DNA-Proben genommen - von Rettungskräften, Polizisten, Personen aus dem Umfeld des Opfers sowie Lieferanten und Reinigungskräften.

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Die Eltern von Sonja K. sind mittlerweile verstorben, ohne jemals zu erfahren, wer ihre Tochter getötet hat. Ihre beiden Brüder hoffen noch immer auf endgültige Aufklärung.

Details zum Tatverdächtigen will die Polizei am Dienstag (13. Oktober) bei einer Pressekonferenz in Mönchengladbach bekannt geben.