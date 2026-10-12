i Statt über die Autobahn zu fahren, steuerte er den Bus mit mehreren ahnungslosen Fahrgästen durch den Bremer Westen in Richtung Bremen-Nord. Getty Images (Symbolbild) Mit 15 tat er es schon einmal 18-Jähriger kapert erneut Bus und nimmt Fahrgäste mit Ein 18-Jähriger hat in Bremen einen Regionalbus übernommen und ist mit Fahrgästen losgefahren. Als 15-Jähriger fiel er mit ähnlichen Aktionen auf. Von Newsdesk Heute 12.10.2026, 22:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einfach den Bus übernehmen und mit Fahrgästen losfahren: Ein 18-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in Bremen erneut für einen Polizeieinsatz gesorgt, berichtet die "Bild". Der junge Mann soll sich als neuer Fahrer ausgegeben und einen Regionalbus ohne Führerschein gesteuert haben. Bereits vor zwei Jahren war er mit ähnlichen Aktionen aufgefallen.

Gegen 16.05 Uhr tauchte der 18-Jährige am Hugo-Schauinsland-Platz beim Bremer Hauptbahnhof auf. Dort erklärte er dem bisherigen Fahrer, dass er dessen Ablösung sei. Offenbar glaubte ihm der Mann und überließ ihm das Fahrzeug.

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Doch der vermeintliche Busfahrer hielt sich nicht an die geplante Strecke. Statt über die Autobahn zu fahren, steuerte er den Bus mit mehreren ahnungslosen Fahrgästen durch den Bremer Westen in Richtung Bremen-Nord. Das Busunternehmen konnte das Fahrzeug über GPS orten. Schließlich stoppten Polizisten die Fahrt auf der Oslebshauser Heerstraße. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Schon mit 15 Jahren am Steuer

Für die Polizei ist der junge Mann kein Unbekannter. Bereits im August 2024 hatte er im Alter von 15 Jahren einen Linienbus in Bremen übernommen. Damals gab er sich als Praktikant aus. Mit seinem Fachwissen überzeugte er offenbar den Fahrer und setzte sich nach einem Fahrerwechsel selbst ans Steuer. Auch damals nahm er Fahrgäste mit. Die Polizei beendete die Fahrt, am Bus waren anschließend Lackschäden zu sehen.

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Nur wenige Wochen später versuchte der Jugendliche es erneut – diesmal in Delmenhorst in Niedersachsen. Mit einem Headset gab er sich als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes aus. Er ließ Fahrgäste aussteigen und forderte den echten Fahrer auf, ihm das Steuer zu überlassen. Dieser wurde allerdings misstrauisch und verständigte die Polizei, bevor der Bus losfuhr. Damals wurde berichtet, dass der Jugendliche seine Begeisterung für Fahrzeuge und Technik ausleben wollte. Warum er nun erneut einen Bus übernahm, ist nicht bekannt.

Tante holte ihn von der Polizei ab

Auch nach seiner jüngsten Fahrt endete der Ausflug auf einer Polizeiwache. Dort wurde der 18-Jährige von seiner Tante abgeholt. Die Polizei erstattete Anzeige wegen der unbefugten Benutzung des Busses und des Fahrens ohne Führerschein. Die Ermittlungen laufen.

Warum der ursprüngliche Fahrer dem jungen Mann den Bus überließ, ist nicht näher bekannt. Fest steht: Die Fahrt konnte erst durch das Eingreifen der Polizei beendet werden. Für die Fahrgäste ging der Vorfall glimpflich aus.