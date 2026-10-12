Startseite Nachrichten Welt
Der von der Kölner Polizei beschlagnahmte
Der von der Kölner Polizei beschlagnahmte "Tatverdächtige"
Polizeipräsidium Köln
16-Jährige in Köln begrapscht

Roboter wegen sexueller Belästigung "festgenommen"

Ein Roboter soll in Köln eine 16-Jährige am Gesäß begrapscht haben. Zwei junge Männer sollen den Übergriff live im Internet übertragen haben.
Von Nick Wolfinger
12.10.2026, 17:40
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein bizarrer Polizeieinsatz sorgt in Köln für Aufsehen. In der Nacht auf Sonntag soll ein rund 1,20 Meter großer, rot-goldener Roboter ein 16-jähriges Mädchen auf offener Straße sexuell belästigt haben.

Besonders brisant: Der 16-jährige Besitzer der Maschine und sein 19-jähriger Begleiter sollen den mutmaßlichen Übergriff gefilmt, live in sozialen Medien übertragen und sogar kommentiert haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Roboter nähert sich Mädchen von hinten

Der Vorfall ereignete sich zwischen 23.45 Uhr und Mitternacht auf den Kölner Ringen. Die 16-Jährige hielt sich gemeinsam mit ihren beiden Freundinnen (17 und 18) vor einem Schnellrestaurant an der Ecke Palmstraße und Hohenzollernring auf.

Können wir ohne KI noch selbst denken?

Plötzlich soll sich der Roboter dem Mädchen von hinten genähert haben. Laut Polizei berührte die Maschine die Jugendliche am Gesäß und führte anschließend Stoßbewegungen gegen ihr Gesäß aus.

KI-Roboter räumt selbstständig die Küche auf

Der Besitzer des Roboters und sein Begleiter sollen die Szene nicht nur gefilmt, sondern den mutmaßlichen Übergriff auch live im Internet übertragen und moderiert haben.

Polizei findet Roboter im Kofferraum

Nach dem Vorfall wurden Polizisten alarmiert. Wenig später trafen die Beamten die Beteiligten an der Ecke Magnusstraße und Hohenzollernring an.

Den ungewöhnlichen Roboter entdeckten sie schließlich im Kofferraum eines VW. Der 16-jährige Besitzer aus Wegberg hatte die rund 1,20 Meter große Maschine dort inzwischen verstaut. Die Polizisten beschlagnahmten den Roboter sowie zwei Mobiltelefone der Tatverdächtigen.

"Beleidigung auf sexueller Grundlage"

Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage nach Paragraf 185 des deutschen Strafgesetzbuches. Warum nicht wegen sexueller Belästigung ermittelt wird könnte daran liegen, dass die 16-Jährige nicht von einem Menschen, sondern von einem Roboter berührt wurde.

Auch interessant

Strafbar! Wie man sich bei Upskirting wehrt
Stummer Hilferuf rettet 14-Jährige aus brenzliger Lage
Polizei-Coach belästigte Schülerinnen – 5.500 € Strafe!

Ob das rechtlich einen Unterschied macht, ist noch ungeklärt. Entscheidend könnte auch sein, ob einer der Verdächtigen die Bewegungen der Maschine gezielt steuerte. Warum die Polizei den Fall vorerst als Beleidigung einstuft, geht aus ihrer Mitteilung nicht hervor.

Genau diese Frage beschäftigt nun die Kripo. Die Ermittler wollen herausfinden, wie der Roboter zum Tatzeitpunkt funktionierte und ob seine Bewegungen von einem Menschen gezielt gesteuert wurden. Bis dahin bleibt der rot-goldene Roboter ein ungewöhnliches Beweismittel in den Händen der Polizei.

NW, 12.10.2026, 17:40
Mehr zum Thema
Roboter Sexuelle Belästigung Belästigung Polizeieinsatz

Weiterlesen

Weitere Storys
Technologie Kriminalität Polizei
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote