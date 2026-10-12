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Symbolbild eines Polizeieinsatzes in Brasilien.
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Aufregung in Brasilien

Bub (1) büxt aus der Kinderkrippe aus und läuft zu Mama

Ein 18 Monate alter Bub spazierte in Brasilien unbemerkt aus seiner Kita und lief allein zum Büro seiner Mutter. Nun drohen Konsequenzen.
Von Newsdesk Heute
12.10.2026, 13:29
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Ein Vorfall in der brasilianischen Stadt Braço do Norte sorgt für Aufregung. Ein erst 18 Monate alter Bub schaffte es, völlig unbemerkt seine Kindertagesstätte zu verlassen. Ganz allein machte sich der Kleine auf den Weg durch die Straßen der Stadt. Sein Ziel: das nahe gelegene Büro seiner Mama.

Sekretärin entdeckt kleinen Ausreißer

Der Bub legte den Weg ohne Begleitung zurück. Erst beim Büro seiner Mutter wurde das Kind von einer Sekretärin entdeckt. Die Frau reagierte und brachte den kleinen Ausreißer zu seiner Mama.

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Wie es dem erst eineinhalbjährigen Kind gelingen konnte, die Einrichtung unbemerkt zu verlassen, ist nun Gegenstand von Ermittlungen.

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Kita-Leiterin verliert ihren Posten

Der Vorfall hat bereits personelle Konsequenzen. Die Leiterin der Kindertagesstätte wurde von ihrer Führungsposition abberufen. Auch ein Sicherheitsmitarbeiter musste seinen Dienst vorerst niederlegen und wurde suspendiert.

Doch damit ist die Angelegenheit noch nicht erledigt. Gegen beide läuft ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Kindesvernachlässigung.

red, 12.10.2026, 13:29
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