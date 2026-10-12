i Ein Biber soll in Bosnien Stromkabel durchtrennt haben. Mehr als 1.600 Haushalte saßen plötzlich im Dunkeln. (Symbolbild) istock Kabel durchgebissen Biber sorgt für Blackout bei 1.600 Haushalten Ein Biber soll in Bosnien Stromkabel durchtrennt haben. Mehr als 1.600 Haushalte saßen plötzlich im Dunkeln. Die Reparatur gestaltet sich schwierig. Von Newsdesk Heute 12.10.2026, 15:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tierischer Übeltäter hat im Norden von Bosnien und Herzegowina für einen ungewöhnlichen Zwischenfall gesorgt. Am Sonntagabend fiel in der Region Prnjavor bei mehr als 1.600 Haushalten der Strom aus. Dahinter steckte offenbar ein Biber, der mehrere Leitungen beschädigt haben soll.

Tier neben beschädigten Kabeln entdeckt

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr. Unter der Autobahn zwischen Banja Luka und Doboj soll sich das Nagetier durch insgesamt sechs Erdkabel einer Mittelspannungsleitung gebissen haben. Die Stromversorgung wurde dadurch unterbrochen.

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Als Mitarbeiter des Energieunternehmens Elektrokrajina den Schaden untersuchten, machten sie eine überraschende Entdeckung. Direkt neben den betroffenen Leitungen hielt sich noch immer der mutmaßliche Verursacher auf. Die Einsatzkräfte konnten den Biber sogar mit einer Kamera festhalten.

Stromausfall dauert weiter an

Die Instandsetzung stellt den Energieversorger nun vor Schwierigkeiten. Für den Austausch der sechs Kabel werden schwere Baumaschinen benötigt. Dadurch nehmen die Reparaturarbeiten mehr Zeit in Anspruch.

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Elektrokrajina bittet die betroffenen Haushalte deshalb um Verständnis. Ein konkreter Zeitpunkt, zu dem die Stromversorgung wieder vollständig funktionieren soll, steht noch nicht fest.