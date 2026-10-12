Biber sorgt für Blackout bei 1.600 Haushalten

Ein tierischer Übeltäter hat im Norden von Bosnien und Herzegowina für einen ungewöhnlichen Zwischenfall gesorgt. Am Sonntagabend fiel in der Region Prnjavor bei mehr als 1.600 Haushalten der Strom aus. Dahinter steckte offenbar ein Biber, der mehrere Leitungen beschädigt haben soll.
Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr. Unter der Autobahn zwischen Banja Luka und Doboj soll sich das Nagetier durch insgesamt sechs Erdkabel einer Mittelspannungsleitung gebissen haben. Die Stromversorgung wurde dadurch unterbrochen.
Als Mitarbeiter des Energieunternehmens Elektrokrajina den Schaden untersuchten, machten sie eine überraschende Entdeckung. Direkt neben den betroffenen Leitungen hielt sich noch immer der mutmaßliche Verursacher auf. Die Einsatzkräfte konnten den Biber sogar mit einer Kamera festhalten.
Die Instandsetzung stellt den Energieversorger nun vor Schwierigkeiten. Für den Austausch der sechs Kabel werden schwere Baumaschinen benötigt. Dadurch nehmen die Reparaturarbeiten mehr Zeit in Anspruch.
Elektrokrajina bittet die betroffenen Haushalte deshalb um Verständnis. Ein konkreter Zeitpunkt, zu dem die Stromversorgung wieder vollständig funktionieren soll, steht noch nicht fest.