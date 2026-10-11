i "Hubert ohne Staller": Martin Riedl (Paul Sedlmeir) Christina Bayer (Mitsou Jung) Reimund Girwidz (Michael Brandner) Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau) Franz Hubert (Christian Tramitz) ARD/TMG/Thomas Neumeier Dreharbeiten als Albtraum "Hubert ohne Staller"-Star: Dreharbeiten mit Trauma Beim Dreh zur neuen Staffel von "Hubert ohne Staller" musste Christian Tramitz seine Angst vor Clowns überwinden – mit unerwarteten Folgen. Von Jochen Dobnik 11.10.2026, 20:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Christian Tramitz, bekannt als Polizeimeister Franz Hubert in der beliebten ARD-Krimiserie "Hubert ohne Staller", stand bei den Dreharbeiten zur 13. Staffel vor einer besonderen Herausforderung.

Der Schauspieler, Enkel des bekannten österreichischen Schauspielers Paul Hörbiger, leidet seit seiner Kindheit an einer ausgeprägten Angst vor Clowns.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Angst vor Clowns wird zum Drehproblem

Tramitz erzählte der Deutschen Presse-Agentur, dass er einem Autor "fatalereweise" von seiner Clownphobie berichtete – mit unerwarteten Konsequenzen: "Um mich zu ärgern, haben sie eine Folge geschrieben, in der ich undercover eine Clownschule besuchen muss."

Die Dreharbeiten in der Clownschule stellten für den 71-Jährigen eine große Belastung dar. Seine Angst sei "leider nicht, sondern eher verstärkt" worden, so Tramitz. Er beschreibt die Erfahrung sogar als "ein teilweise traumatisches Erlebnis für mich."

Bereits als Kind habe er Clowns gemieden: "Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich als Kind schon schreiend aus dem Zirkus gelaufen bin, wenn ein Clown aufgetreten ist." Die Ursache für die Phobie kenne er nicht, doch "Coulrophobie" sei laut Tramitz weit verbreitet.

Neue Folgen ab 14. Oktober im Fernsehen

Fans können ab Mittwoch erleben, wie Tramitz in der Rolle des Franz Hubert die Clownschule besucht. Die 13. Staffel von "Hubert ohne Staller" startet dann in der ARD und in der ARD-Mediathek. Servus TV hat die ersten Folgen der 13. Staffel bereits gezeigt. Wann die übrigen laufen werden, wurde noch nicht bekannt gegeben.

"Hubert ohne Staller": Neue Folgen starten – Paul Sedlmeier im "Heute"-Talk i ?

Tramitz ist seit 15 Jahren im Format zu sehen, anfangs gemeinsam mit Helmfried von Lüttichau. Nach dessen Ausstieg wurde aus "Hubert und Staller" die Serie "Hubert ohne Staller".

Zudem ist Tramitz vielen auch aus seiner Kultrolle als Ranger in "Der Schuh des Manitu" bekannt. In der jüngsten Fortsetzung des Films übernahm er erneut diese beliebte Rolle.