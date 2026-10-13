i Plötzlich stch der Unbekannte zu. iStock Attacke mitten auf der Straße Messer in Bauch gerammt! Polizei sucht Frau und Täter Blutige Messer-Attacke in Bremen! Ein Unbekannter stach einem 38-Jährigen in den Bauch. Der Schwerverletzte suchte selbst Hilfe bei der Polizei. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 11:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 38-jähriger Mann ist in der deutschen Stadt Bremen von einem bislang unbekannten Täter niedergestochen und schwer verletzt worden. Besonders brisant: Der Verletzte musste selbst Einsatzkräfte auf seine Verletzungen aufmerksam machen. Jetzt sucht die Polizei nach einer Frau, die ihn zum Zeitpunkt der Tat begleitet hatte.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag (13. Oktober) gegen 3 Uhr in der Bahnhofstraße im Bremer Stadtteil Bahnhofsvorstadt. Nach Angaben der Polizei Bremen war der 38-Jährige gemeinsam mit einer Frau unterwegs, als es zu einem Streitgespräch mit einem bislang unbekannten Mann kam.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Situation eskalierte plötzlich: Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Unbekannte ein Messer hervorgezogen und dem 38-Jährigen unvermittelt in den Bauch gestochen haben. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Wie es zu dem Streit gekommen war und worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist bislang nicht bekannt.

Schwerverletzter spricht selbst Einsatzkräfte an

Trotz seiner Verletzungen gelang es dem 38-Jährigen, selbst Einsatzkräfte anzusprechen und auf seine Situation aufmerksam zu machen. Diese leisteten umgehend Erste Hilfe und versorgten die Verletzung zunächst vor Ort. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er medizinisch weiterbehandelt wurde. Nähere Angaben zu seinem aktuellen Gesundheitszustand machte die Polizei zunächst nicht.

Die Bilder des Tages i ?

Nach der Messerattacke fehlt von dem unbekannten Täter bislang jede Spur. Die Polizei hat deshalb einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Besonders wichtig ist den Ermittlern die weibliche Begleitung des 38-Jährigen. Sie war zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung mit ihm unterwegs und könnte entscheidende Angaben zum Tatgeschehen machen.

Darüber hinaus werden weitere Personen gesucht, die den Verdächtigen gesehen haben oder Hinweise auf seine Identität geben können.

So beschreibt die Polizei den Täter

Der gesuchte Mann soll etwa 20 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß sein. Laut der veröffentlichten Personenbeschreibung hat er eine dunkle Hautfarbe. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes Oberteil, vermutlich einen Pullover.

Ob der Täter und das Opfer einander bereits vor der Auseinandersetzung kannten, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor. Die Polizei versucht nun, die Hintergründe der Tat und die Identität des Angreifers zu klären.

Personen, die in der Nacht auf Dienstag gegen 3 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.