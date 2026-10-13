i Die Familie entdeckte das Mädchen lebend im Sarg. Screenshot / Video / Social Media 8 Stunden in Sarg gelegen Für tot gehaltenes Mädchen (15) wacht plötzlich auf In Guatemala hielt ein Vater seine Tochter (15) für tot. Acht Stunden später bemerkte die Mutter eine Bewegung im Sarg. Das Mädchen lebte! Von André Wilding 13.10.2026, 10:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was als Abschied von der eigenen Tochter geplant war, endete für eine Familie in Guatemala völlig unerwartet. Angehörige, Nachbarn und Mitglieder einer Kirchengemeinde hatten sich in El Jocote in der Provinz Quiché versammelt, um um die 15-jährige Yuleidy Ixcotoyac zu trauern. Doch während der Totenwache machte ihre Mutter eine unglaubliche Entdeckung: Das Mädchen, das bereits seit Stunden in einem Sarg lag, bewegte sich plötzlich.

Mädchen klagte über starke Schmerzen in der Brust

Begonnen hatte alles mit einem medizinischen Notfall. Yuleidy verspürte plötzlich heftige Schmerzen in der Brust, kurz darauf verlor sie das Bewusstsein. An die dramatischen Minuten davor kann sie sich noch erinnern. Gegenüber dem Sender TV SAC schilderte sie: "Mein Herz begann sehr stark zu schmerzen. Es fühlte sich schwer an, dann wurde ich bewusstlos".

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Ihr Vater Abraham, der als Pastor tätig ist, wollte seine Tochter daraufhin in ein Krankenhaus bringen. Doch auf dem Weg dorthin verschlechterte sich ihr Zustand offenbar so sehr, dass er die Fahrt unterbrach.

Als er nach seiner Tochter sah, konnte er laut dem Bericht weder einen Herzschlag noch eine Atmung feststellen. Für den Vater stand deshalb fest, dass Yuleidy gestorben war.

Vater brachte Tochter im Sarg nach Hause

Eine ärztliche Untersuchung fand den Schilderungen zufolge nicht statt. Anstatt die Fahrt ins Spital fortzusetzen oder medizinische Hilfe zu holen, organisierte Abraham einen Sarg und kehrte mit seiner Tochter nach Hause zurück.

Dort kamen schließlich Verwandte, Nachbarn und Mitglieder der Glaubensgemeinschaft zusammen, um sich von der Jugendlichen zu verabschieden.

Etwa acht Stunden soll die 15-Jährige bereits im Sarg gelegen haben, als ihre Mutter Lesvia Ríos weinend zu ihr trat. Durch ein kleines Sichtfenster bemerkte sie auf einmal, dass sich ihre Tochter bewegte. Yuleidy öffnete die Augen und setzte sich auf.

15-Jährige verlangte nach Wasser

Unter den Trauergästen brach daraufhin große Aufregung aus. Zunächst sollen die Anwesenden vor Schreck geschrien haben. Dann öffneten sie den Sarg und holten das Mädchen heraus.

Auf Videoaufnahmen ist die Aufregung rund um den ungewöhnlichen Vorfall zu sehen. Laut Medienberichten konnte Yuleidy bereits wieder sprechen und verlangte nach Wasser.

Ihr Vater bezeichnete die Rückkehr seiner Tochter ins Bewusstsein als "Wunder". Auch die Jugendliche selbst zeigte sich dankbar. Gegenüber TV SAC erklärte sie: "Ich kann Gott nicht genug danken für alles, was er in meinem Leben getan hat."

Warum das Mädchen bewusstlos war, bleibt unklar

Eine medizinische Erklärung für den Vorfall gibt es bisher nicht. Nach den vorliegenden Berichten hatte kein Arzt den Tod der 15-Jährigen festgestellt. Ob sie tatsächlich über einen längeren Zeitraum keine Lebenszeichen zeigte, ist daher nicht geklärt.

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Ebenso offen bleibt, weshalb Yuleidy rund acht Stunden lang nicht auf ihre Umgebung reagierte. Fest steht laut den Schilderungen jedenfalls: Die Familie hatte sich bereits auf die Beerdigung vorbereitet, als die Jugendliche wieder zu Bewusstsein kam.