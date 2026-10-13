i Tamina Margot Heide Merkel aus dem deutschen Steinbach im Taunus wird seit Montagabend, den 12.10.2026, vermisst. PD Hochtaunus Polizei fahndet öffentlich Nach Kirtag vermisst! Tamina (13) verschwunden Große Sorge um Tamina (13)! Das Mädchen wurde zuletzt Montagabend auf einem Kirtag in Hessen gesehen. Seither fehlt von ihr jede Spur. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 13:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorge um die 13-jährige Tamina Margot Heide Merkel aus dem deutschen Steinbach im Taunus! Das Mädchen wird seit Montagabend (12. Oktober) vermisst. Zuletzt wurde die Jugendliche gegen 21.50 Uhr auf der Steinbacher Kerb, einem örtlichen Volksfest, gesehen. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die Polizei hat eine öffentliche Vermisstenfahndung gestartet und bittet dringend um Hinweise. Bisherige Suchmaßnahmen blieben nach Angaben der Ermittler ohne Erfolg.

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Mädchen verschwindet nach Volksfest

Nach den bisherigen Erkenntnissen hielt sich Tamina am Montagabend auf der Steinbacher Kerb auf. Dort wurde die 13-Jährige gegen 21.50 Uhr letztmals gesehen. Was danach geschah und wohin sich das Mädchen begab, ist bislang nicht bekannt.

Auch die bisherigen Maßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Die Ermittler veröffentlichten deshalb eine Personenbeschreibung und ein Foto der Vermissten, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

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So sieht die vermisste Tamina aus

Die 13-Jährige ist etwa 1,65 Meter groß, wiegt rund 65 Kilogramm und hat eine normale Statur. Ihre Haare sind blond und reichen ungefähr bis zu den Schultern.

Obwohl Tamina erst 13 Jahre alt ist, könnte sie laut Polizei auf den ersten Blick für eine 15- bis 16-Jährige gehalten werden.

Tamina Margot Heide Merkel aus dem deutschen Steinbach im Taunus wird seit Montagabend, den 12.10.2026, vermisst. PD Hochtaunus

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Schlaghose, einen grauen Pullover und schwarze Schuhe der Marke Vans. Diese Kleidung könnte bei der Suche nach dem Mädchen eine wichtige Rolle spielen.

Polizei bittet dringend um Hinweise

Die Polizei hofft nun auf Beobachtungen von Personen, die sich am Montagabend auf der Steinbacher Kerb oder in der Umgebung aufgehalten haben.

Besonders wichtig sind Hinweise darauf, wo Tamina nach 21.50 Uhr gesehen worden sein könnte oder wo sie sich derzeit aufhält.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer +49 6171 6240-0 zu melden. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.

Zu den Umständen ihres Verschwindens liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.