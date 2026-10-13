i Katie Zacharias erster Auftritt dauerte nur wenige Minuten. REUTERS/Kevin Lamarque Peinlicher Premieren-Patzer Neue Sprecherin verwechselt Trump mit ihrem Ehemann Peinlicher Start im Weißen Haus! Die neue Trump-Sprecherin Katie Zacharia verwechselt ihren Ehemann mit dem US-Präsidenten. Von Newsdesk Heute 13.10.2026, 20:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Einstand ging ordentlich daneben! Die neue Sprecherin des Weißen Hauses, Katie Zacharia, hat bei ihrer ersten Pressekonferenz in Washington für einen kuriosen Moment gesorgt. Als sie über ihre Familie sprach, verwechselte sie plötzlich ihren Ehemann mit US-Präsident Donald Trump.

Statt von "meinem Ehemann" sprach die neue Trump-Sprecherin versehentlich von "meinem Präsidenten". Den peinlichen Versprecher versuchte sie sofort mit Humor zu überspielen. "Das ist ein Guter", scherzte Zacharia anschließend.

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Doch der Patzer war nicht die einzige Panne bei ihrem ersten großen Auftritt.

Nach nur drei Fragen war Schluss

Zacharia wirkte vor den versammelten Journalisten sichtlich nervös. Ihre vorbereitete Erklärung las sie größtenteils ab, immer wieder verhaspelte sie sich.

Auch bei den Fragen zeigte sich die neue Sprecherin ungewöhnlich zurückhaltend. Als Erstes durfte das rechte Onlinemedium Breitbart eine Frage stellen. Nach insgesamt nur drei Fragen beendete Zacharia die Pressekonferenz bereits wieder.

Als Begründung verwies sie auf die bevorstehende Alaska-Reise von US-Präsident Donald Trump. Unter ihrer Vorgängerin Karoline Leavitt waren solche Auftritte oft deutlich länger ausgefallen. Journalisten konnten regelmäßig mehr als eine Stunde lang Fragen stellen.

Kritik nach verpatztem Einstand

Hinter den Kulissen dürfte der Auftritt für wenig Begeisterung gesorgt haben. Ein nicht namentlich genannter Regierungsbeamter kritisierte gegenüber MSNBC-Journalist Jake Traylor den schwachen Start der neuen Sprecherin.

"Sie muss sich schnell deutlich verbessern, sonst bricht sie Scaramuccis Rekord", soll der Beamte erklärt haben. Gemeint ist Anthony Scaramucci, der während Trumps erster Amtszeit nach nur zehn Tagen seinen Posten als Kommunikationsdirektor wieder verlor.

Trump-Vertraute unter Druck

Zacharia war erst vor wenigen Tagen von Trump zur neuen Sprecherin ernannt worden. Die frühere Fernsehkommentatorin gilt als erzkonservativ und besonders loyal gegenüber dem US-Präsidenten. In der Vergangenheit fiel sie zudem durch ihre Nähe zu Verschwörungstheorien auf.

Ob ihr der holprige Einstand zum Verhängnis wird, bleibt abzuwarten. Eines steht jedenfalls fest: Mit ihrem Versprecher über ihren "Präsidenten" hat Zacharia gleich bei ihrem ersten Auftritt für Schlagzeilen gesorgt.

Für Zacharia dürfte der erste Tag vor der Presse jedenfalls anders verlaufen sein als erhofft. Statt mit politischen Botschaften machte sie vor allem mit einem Versprecher Schlagzeilen. Ihr tatsächlicher Ehemann ist übrigens Filmproduzent Tyler Zacharia, mit dem sie vier Kinder hat