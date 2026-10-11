i Katie Zacharia ist die neue Pressesprecherin von Donald Trump: "Der Mann, der es cool machte, Republikaner zu sein!" Instagram / KatieZacharia Katie Zacharia regt auf Trumps neue Sprecherin rastete auf X völlig aus Die neue Sprecherin der US-Regierung, Katie Zacharia, fällt durch Verschwörungstheorien und umstrittene Aussagen auf. Von Newsdesk Heute 11.10.2026, 21:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Katie Zacharia ist seit Kurzem die neue Sprecherin des Weißen Hauses. Die 41-jährige ehemalige Kommentatorin ist bekannt für ihre scharfen Angriffe auf politische Gegner von US-Präsident Donald Trump, insbesondere in den sozialen Medien.

Auf Plattformen wie Fox News und Newsmax war Zacharia regelmäßig zu Gast. Dort fiel sie immer wieder mit kontroversen Aussagen und der Verbreitung von Verschwörungstheorien auf.

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So führte Zacharia etwa im November 2025 auf X eine Verbindung zwischen der Abtreibungspille Mifepriston und dem Hersteller des im Nationalsozialismus verwendeten Giftgases Zyklon B an.

Diese Behauptung stützt sich darauf, dass der französische Hersteller der Pille, Roussel-Uclaf, 1997 von Hoechst AG übernommen wurde – einem Unternehmen, das aus IG Farben hervorging. Allerdings erfolgte diese Übernahme lange nach der Entwicklung und Zulassung der Pille, sodass kein direkter Zusammenhang besteht.

Umstrittene Aussagen zu Wahl und Militär

Zacharia verbreitete außerdem die unbelegte Behauptung, die US-Präsidentschaftswahl 2020 sei gestohlen worden. Nach dem Tod einer Angehörigen der Nationalgarde schrieb sie auf X: "Der Preis für eine gestohlene Wahl im Jahr 2020 und die anschließende, per Autopen [eine automatische Unterschriftenmaschine, Anm.] ausgeübte Präsidentschaft ist amerikanisches Blut."

Tatsächlich war die Soldatin jedoch im Rahmen einer Operation unter Donald Trump im August 2025 im Einsatz – zu einem Zeitpunkt, als Joe Biden bereits nicht mehr Präsident war.

Die Bilder des Tages i ?

Zacharia ist Juristin und war zu Beginn des Jahres kurzzeitig Sprecherin des US-Heimatschutzministeriums.

Medienberichten zufolge wurde sie wegen ihrer engen Verbindung zu Corey Lewandowski, einem Berater und angeblichen Lebensgefährten von Kristi Noem, abgezogen. Privat zeigt sie auf Instagram regelmäßig ihr luxuriöses Leben. Sie ist verheiratet, Mutter von vier Kindern, und ihr Ehemann Tyler arbeitet als Produzent.