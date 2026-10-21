i Pulverschnee, Pistenspaß und traumhafte Bergkulissen: Ein neues Ranking zeigt, wo Europas Skifans am liebsten Urlaub machen. APA-Images / Roland Mühlanger Ski-Ranking Europas beste Skigebiete – Tirol schafft es in Top 5! Österreich ist eine echte Ski-Nation. Doch welcher heimische Wintersportort schafft es unter Europas fünf beste Skigebiete? Das Ergebnis überrascht. Von Heute Life 21.10.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Frische Bergluft, glitzernder Pulverschnee und dieses unvergleichliche Gefühl, wenn du morgens als Erster deine Schwünge über die frisch präparierte Piste ziehst. Für viele gibt es im Winter kaum etwas Schöneres. Doch wo ist das Skivergnügen in Europa eigentlich am besten? Ein neues Ranking liefert die Antwort – und auch Österreich darf sich über einen Spitzenplatz freuen.

Für die "Readers' Choice Awards 2026" des britischen Reisemagazins "Condé Nast Traveller" haben Leser ihre liebsten Skidestinationen bewertet. Das Ergebnis: Die Schweiz dominiert die Spitze, doch ein Tiroler Wintersportort mischt ganz vorn mit.

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Platz 5: Obergurgl

Österreich darf jubeln: Mit 91,67 Punkten schafft es Obergurgl im Tiroler Ötztal unter die fünf beliebtesten Skigebiete Europas. Der hoch gelegene Wintersportort punktet mit seiner alpinen Kulisse und einem Skigebiet, das vor allem bei Schneefans beliebt ist. Besonders bemerkenswert: Obergurgl lässt sogar berühmte Destinationen wie St. Moritz, Val d’Isère und Courchevel hinter sich. Zum vierten Platz fehlt gerade einmal ein Hundertstelpunkt.

Platz 4: Val Gardena

Mit hauchdünnen 91,68 Punkten landet das Südtiroler Grödnertal auf Rang vier. Val Gardena gehört zum riesigen Skiverbund Dolomiti Superski und begeistert mit einer Kulisse, die fast zu schön ist, um echt zu sein. Ein besonderes Highlight ist die berühmte Sellaronda: Die knapp 44 Kilometer lange Skirunde führt über vier Dolomitenpässe rund um das Sellamassiv. Hier wird schon die Fahrt mit dem Lift zum Panorama-Erlebnis.

Platz 3: Méribel

Wer im Skiurlaub möglichst viele Abfahrten entdecken möchte, dürfte in Méribel glücklich werden. Der französische Wintersportort erreicht 94,17 Punkte und liegt mitten im Skigebiet Les 3 Vallées. Von dort aus sind laut Tourismusbüro unglaubliche 600 Pistenkilometer erreichbar. Ob gemütliche Genussabfahrt oder sportliche Herausforderung: Hier kannst du tagelang Ski fahren, ohne ständig dieselbe Strecke nehmen zu müssen.

Platz 2: Verbier

Mit glatten 95 Punkten sichert sich Verbier im Schweizer Wallis den zweiten Platz. Das Skigebiet gehört zu den 4 Vallées, die insgesamt 410 Pistenkilometer bieten. Hoch hinaus geht es am Mont Fort: Auf 3.330 Metern wartet eine Aussicht, die selbst erfahrene Bergfans staunen lässt. Für den Sieg reicht es zwar nicht ganz, doch die Silbermedaille geht verdient in die Schweiz.

Platz 1: Zermatt

Der große Gewinner heißt Zermatt: Mit beeindruckenden 98,33 Punkten setzt sich der Schweizer Wintersportort deutlich an die Spitze. Allein der Anblick des Matterhorns dürfte bei vielen Skifans für Herzklopfen sorgen. Doch Zermatt überzeugt die Leser offenbar nicht nur mit seiner berühmten Bergkulisse, sondern als gesamte Urlaubsdestination.

Damit lässt der Ort sogar Deer Valley im US-Bundesstaat Utah hinter sich, das mit 97,78 Punkten zum besten nordamerikanischen Skigebiet gewählt wurde.