i Mediaanalyse: Danke für Eure Treue! Sabine Hertel Größte Gratis-Tageszeitung "Heute" durchbricht erneut 1-Million-Leser-Schallmauer "Heute" und Heute.at durchbrechen in der Media-Analyse 2026-I erneut die Million-Leser-Marke – als eines von nur zwei Tagesmedien in Österreich. Von Newsdesk Heute 15.10.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Starkes Ergebnis für das "Heute"-Medienhaus: In der am Donnerstag veröffentlichten Media-Analyse 2026-I erreicht "Heute" in der Cross Media Reach+ (CMR+) täglich 1.062.000 Leserinnen und Leser, das entspricht einer nationalen Reichweite von 13,6 Prozent.

Million-Leser-Marke durchbrochen

Damit liegt "Heute" erneut als eine von nur zwei Medienmarken über der 1-Million-Leser-Marke. Die CMR+ kombiniert die Nutzung von Print und E-Paper mit jener der digitalen Angebote (Online und Newsletter).

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

„Die Menschen wollen wissen, was ihren Alltag betrifft, und sie wollen es dort erfahren, wo sie gerade sind. Genau das ist unser Anspruch – mit "Heute", Heute.at und unseren Newslettern.“ Wolfgang Jansky CEO "Heute"

"Heute"-Herausgeberin Dr. Eva Dichand mit Geschäftsführer Wolfgang Jansky Denise Auer

Wolfgang Jansky, CEO der "Heute"-Gruppe, und Marc Lange, Geschäftsführer der "Heute"-Digitalgesellschaft: "Die Menschen wollen wissen, was ihren Alltag betrifft, und sie wollen es dort erfahren, wo sie gerade sind. Genau das ist unser Anspruch: 'Heute' bringt jeden Tag, was relevant ist und die Menschen wirklich interessiert, auf Heute.at, im Newsletter, auf Social Media und mit der gedruckten Zeitung als fixem, greifbarem Teil des Tages. Gemeinsam entwickeln wir 'Heute' weiter zu einer Plattform für alles, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt."

Größte Gratis-Tageszeitung des Landes

Auch die gedruckte Ausgabe bleibt weiter hochrelevant im Alltag der Menschen: Täglich lesen 697.000 Österreicherinnen und Österreicher "Heute" auf Papier oder als E-Paper (8,9 Prozent). Unter den Gratis-Tageszeitungen ist der Vorsprung deutlich: "oe24" kommt auf 437.000 Leserinnen und Leser (5,6 Prozent).

Nummer 1 in der Hauptstadt

Am Wiener Zeitungsmarkt bleibt "Heute" die Nummer 1. 439.000 Wienerinnen und Wiener (25,6 Prozent) lesen täglich "Heute", ob auf Papier, am Smartphone oder im Newsletter. Keine andere Tageszeitung erreicht in der Stadt mehr Menschen. Auch gedruckt führt "Heute": 311.000 Leserinnen und Leser (18,1 Prozent) bedeuten Platz 1 vor "Kronen Zeitung" (289.000), "Der Standard" (187.000) und "oe24" (167.000).

Fest verankert im Osten, stark bei den 30- bis 49-Jährigen

Rund um die Hauptstadt ist "Heute" ebenso eine feste Größe: In Niederösterreich lesen täglich 256.000 Menschen "Heute"-Inhalte in Print und digital (17,3 Prozent), im Burgenland 40.000 (15,1 Prozent). In Niederösterreich ist "Heute" damit die zweitstärkste Tageszeitungsmarke. In Oberösterreich erreicht "Heute" 165.000 Leserinnen und Leser (12,7 Prozent).

Am stärksten ist "Heute" bei den 30- bis 49-Jährigen: In der CMR+ erreicht "Heute" bei den 30- bis 39-Jährigen täglich 16,6 Prozent, bei den 40- bis 49-Jährigen 16,0 Prozent. In keiner anderen Altersgruppe ist die Reichweite von "Heute" höher.

Die Detailergebnisse der Tageszeitung "Heute" im Überblick: Österreich gesamt Markenreichweite (CMR+): 1.062.000 | Print: 697.000

Markenreichweite (CMR+): 1.062.000 | Print: 697.000 Wien Markenreichweite (CMR+): 439.000 | Print: 311.000

Markenreichweite (CMR+): 439.000 | Print: 311.000 Niederösterreich Markenreichweite (CMR+): 256.000 | Print: 173.000

Markenreichweite (CMR+): 256.000 | Print: 173.000 Burgenland Markenreichweite (CMR+): 40.000 | Print: 26.000

Markenreichweite (CMR+): 40.000 | Print: 26.000 Oberösterreich Markenreichweite (CMR+): 165.000 | Print: 108.000

Markenreichweite (CMR+): 165.000 | Print: 108.000 Steiermark Markenreichweite (CMR+): 66.000 | Print: 33.000

Markenreichweite (CMR+): 66.000 | Print: 33.000 Salzburg Markenreichweite (CMR+): 23.000 | Print: 11.000

Markenreichweite (CMR+): 23.000 | Print: 11.000 Kärnten Markenreichweite (CMR+): 26.000 | Print: 14.000

Markenreichweite (CMR+): 26.000 | Print: 14.000 Tirol Markenreichweite (CMR+): 31.000 | Print: 15.000

Markenreichweite (CMR+): 31.000 | Print: 15.000 Vorarlberg Markenreichweite (CMR+): 16.000 | Print: 8.000

Über die Medienforschung In Österreich stehen für die Mediengattung Print im Wesentlichen zwei Untersuchungsmethoden zur Verfügung: die Media-Analyse (MA) und die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK). Während die ÖAK die gemeldeten Auflagenzahlen überwacht und detaillierte Informationen zur Auflagenstruktur liefert, ist die Media-Analyse die umfassende Studie zum Medienkonsum und die Referenz für Reichweiten. Neben dem Lesen von gedruckten Ausgaben und E-Papers wird auch die Nutzung der Online-Angebote einbezogen; diese Daten werden an die veröffentlichten Werte der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) angepasst.

Quelle:

MA 2026-I, Erhebungszeitraum Juli 2024 bis Juni 2026, 16.016 Interviews, Bevölkerung ab 14 Jahren, Projektion in 1.000

MA 2026-I Presse: Leser pro Ausgabe (LpA) Tageszeitungen, gedruckte Ausgabe/E-Paper; "Heute" und "oe24" in der Kategorie Tageszeitungen (GRATIS)

MA 2026-I Cross-Media-Reichweite+: Nettoreichweite für Print (gedruckte Ausgabe/E-Paper) und Online (Web/App) sowie Newsletter

Vergleichswerte "Kronen Zeitung", "Der Standard", "Kurier", "oe24" und "Österreich/oe24-Kombi": MA 2026-I Presse bzw. Presse CrossMedia+, national sowie für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Vergleich der Millionen-Reichweite: alle in der MA 2026-I in der CMR+ ausgewiesenen Tageszeitungsmarken

Details zur Schwankungsbreite online.