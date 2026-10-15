i Hofer stellt klar, dass in bestimmten Märkten weiterhin kleinere Varianten verwendet werden. APA-Images / Weingartner-Foto (Symbolbild) "War sehr praktisch" Kleine Einkaufswagen weg! Hofer-Kunden ärgern sich Bei Hofer sorgen verschwundene kleine Einkaufswagen für Ärger. Kunden beschweren sich über die großen Modelle. Jetzt erklärt der Diskonter, warum. Von Newsdesk Heute 15.10.2026, 09:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer bei Hofer nur ein paar Lebensmittel besorgen möchte, greift gerne zum kleineren Einkaufswagen. Doch genau diese Wagen vermissen derzeit zahlreiche Kunden. In sozialen Netzwerken wird über die großen, tiefen Modelle diskutiert. Besonders für kleinere und ältere Menschen sollen sie unpraktisch sein. Der Diskonter erklärt nun, was hinter der Auswahl steckt.

Kundin ärgert sich über große Einkaufswagen

Ausgelöst wurde die Diskussion durch den Facebook-Beitrag einer Frau, die sich über das Verschwinden der kleineren Einkaufswagen aus Hofer-Filialen beschwert. Ihr Problem: Die größeren Modelle seien "insbesondere für klein gewachsene Menschen sowie für ältere Personen mit geringer Körpergröße äußerst unhandlich".

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Auch das Einräumen und Herausnehmen der Einkäufe könne dadurch zur Herausforderung werden. "Waren in den Wagen zu legen bzw. aus dem Wagen zu nehmen, kann dadurch erheblich erschwert werden", kritisiert sie.

Die Frau vermutet nicht unbedingt eine bewusste Benachteiligung. Trotzdem sei es für sie "nicht nachvollziehbar ist, weshalb eine bisher vorhandene Wahlmöglichkeit abgeschafft wird, anstatt unterschiedliche Einkaufswagen für unterschiedliche Bedürfnisse anzubieten".

Tausende Reaktionen auf Facebook

Mit ihrer Kritik ist die Kundin offenbar nicht allein. Bis zum 14. Oktober um 15.30 Uhr sammelte ihr Beitrag knapp 2.800 Reaktionen und wurde fast 300 Mal geteilt. Auch in den Kommentaren berichten Kunden, dass sie die kleineren Einkaufswagen vermissen.

Eine Frau schreibt, sie habe die kompakteren Modelle ebenfalls bevorzugt. Ein anderer Kunde erinnert sich an deren Vorteile beim Einkaufen von Getränken. "Für die Getränke war der Kleine sehr praktisch", erklärt er.

Für kleinere Besorgungen hat der Mann inzwischen eine andere Lösung gefunden: "Ich gehe mit meinem Körberl."

Hofer erklärt, warum die kleinen Wagen fehlen

Doch warum stehen in vielen Hofer-Märkten hauptsächlich die großen Einkaufswagen bereit? Auf Anfrage von "5 Minuten" erklärt das Unternehmen, dass die einheitliche Ausstattung der Filialen dahintersteckt:

"Grundsätzlich setzt Hofer auf ein einheitliches Einkaufswagenmodell. Daher kommen in unseren rund 540 Hofer Filialen überwiegend die größeren Einkaufswagen zum Einsatz." Die großen Modelle sind demnach in Österreich der Regelfall.

Kleine Einkaufswagen bleiben in manchen Filialen

Ganz verschwunden sind die kompakteren Einkaufswagen allerdings nicht. Hofer stellt gegenüber dem Portal klar, dass in bestimmten Märkten weiterhin kleinere Varianten verwendet werden:

"In Filialen mit eingeschränkten Platzverhältnissen setzen wir auch Einkaufswagen mit einem geringeren Volumen ein." Eine vollständige Abschaffung der kleinen Wagen in ganz Österreich ist laut dem Diskonter nicht vorgesehen.

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Wer beim nächsten Einkauf lieber einen kleineren Wagen verwenden möchte, könnte also weiterhin fündig werden - allerdings nicht in jeder Hofer-Filiale.