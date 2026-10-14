i 44,9 Prozent der portugiesischen Fluglinie TAP gehören nun der AUA-Mutter Lufthansa. iStock 44,9 Prozent AUA-Mutter schnappt sich fast die Hälfte der TAP Die Lufthansa hat sich einen dicken Brocken der portugiesischen Fluglinie TAP gesichert. Für 44,9 Prozent zahlt der Konzern 1,2 Milliarden Euro. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Regierung in Lissabon hat Lufthansa als bevorzugten Partner für den Einstieg bei der staatlichen Airline ausgewählt. Das gab Ministerpräsident Luís Montenegro am Donnerstag bekannt. Wie 20 Minuten berichtet, will Lufthansa die 44,9 Prozent ohne Aktienpakete übernehmen – der Deal ist also rein auf Barzahlung ausgelegt.

Damit hat sich Lufthansa gegen den Konkurrenten Air France-KLM durchgesetzt, der zuletzt bei der skandinavischen SAS den Zuschlag bekommen hatte. Erst vor kurzem hat sich Lufthansa auch bei der italienischen Ita eingekauft – dort hält sie inzwischen 41 Prozent, mit Option auf bis zu 90 Prozent im nächsten Jahr. Im MDax-Konzern stecken bereits die ehemaligen Staatsairlines aus der Schweiz, Österreich und Belgien.

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Portugal bleibt Mehrheitseigner

Trotz der geplanten Teilprivatisierung bleibt der portugiesische Staat Mehrheitsbesitzer von TAP. Die Airline verfügt über mehr als 100 Flugzeuge und beschäftigt rund 9.400 Mitarbeiter. Bis zu fünf Prozent der Anteile sind für die Beschäftigten reserviert. Was von ihnen nicht übernommen wird, kann an Lufthansa gehen.

Der Zuschlag ist erst der Anfang – jetzt folgen Vertragsverhandlungen und weitere Genehmigungen. Die EU-Kommission muss noch zustimmen. Laut Einschätzung der portugiesischen Regierung wird das Verfahren 18 bis 24 Monate dauern. Mit dem endgültigen Abschluss rechnet man deshalb erst 2028.

TAP als Brücke nach Südamerika

Lufthansa hat große Pläne mit TAP: Besonders das Geschäft in Brasilien soll wachsen, der Flughafen Lissabon als Drehkreuz gestärkt und die Präsenz in Porto ausgebaut werden. Außerdem baut Lufthansa Technik in Santa Maria da Feira eine neue Wartungsanlage. Dort sollen rund 700 Jobs entstehen.

Für Portugal ist TAP von strategischer Bedeutung. Die Airline verbindet das Land mit vielen internationalen Zielen und ist vor allem für den Flugverkehr zwischen Europa und Südamerika – speziell Brasilien – unverzichtbar. Eine private Mehrheit ist derzeit kein Thema, doch Lufthansa hat bei Übernahmen langfristig genau das im Visier.

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TAP rutscht in die Verlustzone

Nach vier Jahren mit Gewinnen musste TAP im ersten Halbjahr 2026 einen Verlust von 99,2 Millionen Euro hinnehmen. Hauptgrund waren die gestiegenen Treibstoffpreise. Immerhin stiegen die Betriebserlöse um 4,3 Prozent auf rund 2,04 Milliarden Euro. Mit 8,2 Millionen Passagieren konnte TAP um 4,2 Prozent mehr Reisende als im Vergleichszeitraum 2025 abfertigen.