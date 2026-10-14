Startseite Nachrichten Wirtschaft
Wegen des schwächelnden Wachstums streicht der Streamingriese rund 1.000 Jobs. (Symbolbild)
Wegen des schwächelnden Wachstums streicht der Streamingriese rund 1.000 Jobs. (Symbolbild)
istock
1.000 Mitarbeiter betroffen

Streaming-Gigant Netflix kündigt großen Jobabbau an

Netflix zieht die Reißleine: Wegen des schwächelnden Wachstums streicht der Streamingriese rund 1.000 Jobs. Mehrere Abteilungen sind betroffen.
Von Newsdesk Heute
14.10.2026, 20:33
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Beim Streamingriesen Netflix steht ein größerer Stellenabbau bevor. Weil das Geschäft nicht mehr so schnell wächst wie erhofft, will der Konzern rund sechs Prozent seiner Arbeitsplätze streichen. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf eine interne E-Mail der beiden Unternehmenschefs Greg Peters und Ted Sarandos.

Ende vergangenen Jahres beschäftigte Netflix rund 16.000 Menschen. Von den geplanten Kürzungen dürften damit etwa 1.000 Mitarbeiter betroffen sein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Mehrere Abteilungen betroffen

Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, sollen unter anderem in der Personalabteilung, im Rechtsbereich und in der Technologie Jobs wegfallen. Gleichzeitig wollen Peters und Sarandos weiterhin Geld in Geschäftsfelder stecken, die besonders stark wachsen. Dafür müsse das Unternehmen seine Prioritäten klar festlegen und bei den Ausgaben diszipliniert vorgehen.

Wachstum bereitet Sorgen

Dass Netflix mit seiner Entwicklung nicht zufrieden ist, hatte Sarandos bereits vor einigen Wochen durchblicken lassen. Bei einer Konferenz erklärte der Unternehmenschef, das Geschäft wachse langsamer, als er es sich wünsche.

Auch interessant

Streaming-Kunden fordern bis zu 700 Euro zurück
Netflix wird teurer – Kunden müssen jetzt reagieren
Netflix erhöht wieder die Preise in Österreich

In der kommenden Woche präsentiert Netflix seine neuen Quartalszahlen. Wie viele Menschen den Streamingdienst derzeit nutzen, ist allerdings unklar. Der Konzern veröffentlicht entsprechende Zahlen mittlerweile nur noch unregelmäßig. Ende 2025 lag Netflix mit 325 Millionen Kundenhaushalten an der Spitze des Streamingmarktes.

red, 14.10.2026, 20:33
Mehr zum Thema
Netflix Streaming Kündigung Jobs

Weiterlesen

Weitere Storys
Personal
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote