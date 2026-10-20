i Ein Taxi am Flughafen kann schnell zur Kostenfalle werden. Unsplash/Ana Almao (Symbolbild) Urlauber aufgepasst Schluss mit Taxi-Abzocke! Lissabon führt Fixpreise ein Einsteigen, losfahren und am Ende draufzahlen? In Lissabon gibt es jetzt eine neue Regel, die Urlaubern viel Ärger ersparen soll. Von Heute Life 20.10.2026, 10:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du landest nach einem langen Flug in Lissabon, schnappst dir deinen Koffer und willst eigentlich nur noch ins Hotel. Doch bevor der Urlaub richtig beginnt, wartet oft schon die erste böse Überraschung: die Taxirechnung. Was kostet die Fahrt wirklich? Und verlangt der Fahrer am Ende plötzlich mehr als erwartet?

Damit soll in Portugals Hauptstadt jetzt Schluss sein: Neue Fixpreise am Flughafen sollen Touristen vor überhöhten Rechnungen schützen und endlich für klare Verhältnisse sorgen.

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So viel kostet dein Taxi jetzt

Wer am Flughafen Lissabon in ein Taxi steigt, weiß künftig schon vor der Abfahrt, was die Fahrt kostet. Zumindest dann, wenn das Ziel innerhalb der festgelegten Tarifzonen liegt. Für bis zu vier Personen gelten werktags zwischen 7 und 22 Uhr zwei Fixpreise: 16 oder 19 Euro, abhängig vom Ziel innerhalb der Stadt. Nachts, an Wochenenden und Feiertagen werden 20 beziehungsweise 23 Euro fällig. Normales Gepäck ist bereits im Preis enthalten. Zusätzliche Gebühren dürfen nicht verlangt werden.

Reist du mit einer größeren Gruppe, gelten höhere Pauschalen. Geht es über die offiziellen Tarifzonen hinaus, wird weiterhin nach Taxameter abgerechnet.

Schluss mit bösen Überraschungen

Hinter den neuen Regeln steckt ein handfestes Problem: Immer wieder hatten sich Reisende über überhöhte Fahrpreise und Taxifahrer beschwert, die bestimmte Fahrten einfach ablehnten. Deshalb haben sich die Stadt Lissabon, der Flughafen, die Tourismusorganisation und die Taxiunternehmen auf gemeinsame Regeln geeinigt. Künftig dürfen Fahrer Fahrgäste nicht einfach abweisen. Außerdem müssen sie elektronische Zahlungen akzeptieren. Ob du bar oder mit Karte bezahlst, darf am Fahrpreis nichts ändern.

In anderen Städten längst Alltag

Lissabon ist mit dieser Idee nicht allein. Auch beliebte Reiseziele wie Madrid, Paris, Rom, Mailand, Athen und Nizza setzen bei bestimmten Flughafenstrecken auf feste Tarife. Wie unterschiedlich diese ausfallen, zeigt ein Blick über die Grenzen: In Madrid kostet die Fahrt vom Flughafen ins Zentrum innerhalb des M-30-Rings rund 33 Euro. In Mailand kann eine Flughafenfahrt dagegen deutlich über 100 Euro kosten.

Auch außerhalb Europas gibt es solche Modelle. Zwischen dem New Yorker Flughafen JFK und Manhattan gilt ein Grundtarif von 70 Dollar. Gebühren, Maut und Zuschläge können die Rechnung allerdings erhöhen.

So praktisch die neuen Fixpreise sind: Sie gelten nicht automatisch für jede Taxifahrt in Lissabon. Entscheidend sind der offizielle Taxistand, die Zielzone und die Tageszeit.