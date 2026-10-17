i Eric Garcia und Lamine Yamal durften gleich fünf Mal jubeln. IMAGO/Ball Raw Images 5:2-Sieg gegen Real Betis Barca baut mit Tor-Spektakel Druck auf Real Madrid auf Barcelona ist in der spanischen Liga nicht zu stoppen. Die Katalanen feierten gegen Betis Sevilla einen 5:2-Sieg und setzten Real Madrid unter Druck. Von Sport Heute 17.10.2026, 20:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neun Spiele, neun Siege: Der FC Barcelona marschiert in der spanischen Meisterschaft weiter vorneweg. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick setzte sich am Samstag auswärts gegen Betis Sevilla mit 5:2 durch und baute ihren Vorsprung auf Erzrivale Real Madrid vorerst auf neun Punkte aus.

Dabei bekamen die Zuschauer in Sevilla einiges geboten. Sieben Treffer, ein Platzverweis und ein zwischenzeitlich wieder offenes Spiel sorgten für einen turbulenten Fußballabend.

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Yamal bringt Barca auf Kurs

Bereits in der zehnten Minute brachte Jungstar Lamine Yamal die Gäste in Führung. Betis ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken und schlug durch Valentin Gomez (27.) zurück. Noch vor dem Seitenwechsel stellte Rodri (41.) die Führung für Barcelona wieder her. Mit dem knappen 2:1 ging es in die Kabinen.

Nach Wiederbeginn legte Gabriel Jesus (51.) für die Katalanen nach. Doch nur zwei Minuten später verkürzte Abde Ezzalzouli (53.) auf 2:3 und brachte Betis wieder heran.

Platzverweis entscheidet Partie

Die Hoffnungen der Hausherren auf eine Aufholjagd erhielten allerdings einen schnellen Dämpfer. In der 54. Minute sah Facundo Bernal die Rote Karte und musste vorzeitig vom Platz.

Barcelona nutzte die Überzahl aus. Eric García (62.) erhöhte auf 4:2, Dani Olmo (81.) sorgte schließlich für den 5:2-Endstand.

Real Madrid unter Druck

Mit dem sechsten Pflichtspielsieg in Serie bleibt die Flick-Elf damit auch nach neun Ligapartien ohne Punktverlust. In der Tabelle hält Barcelona nun bei makellosen 27 Punkten und liegt fünf Zähler vor Atlético Madrid. Auf Real Madrid beträgt der Vorsprung vorerst sogar neun Punkte.