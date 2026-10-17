i Dominik Weixelbraun (A.Lustenau) verfolgt von Florian Flecker (LASK). GEPA pictures Österreichische Bundesliga LASK meldet sich mit 4:0-Sieg gegen Lustenau zurück Der LASK meldet sich mit einem 3:0-Sieg gegen Austria Lustenau in der österreichischen Bundesliga zurück und bleiben an Tabellen-Leader Rapid dran. Von Sport Heute 17.10.2026, 18:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der LASK schafft den Befreiungsschlag und ist nach fünf sieglosen Pflichtspielen in Serie (!) wieder zurück in der Erfolgsspur. Der amtierende Meister konnte in der Bundesliga gegen Austria Lustenau einen wichtigen sowie ungefährdeten 4:0-Sieg einfahren.

ÖFB-Star Sasa Kalajdzic (56.) mit einem Traumtor und der US-Amerikaner Samuel Adeniran (64.) mit einem Konter sorgten per Doppelschlag für die komfortable 2:0-Führung der Oberösterreicher. Der eingewechselte Christoph Lang (88., 90.+4) machte mit einem Doppelpack den Deckel drauf.

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LASK bleibt an Rapid dran

Zuvor konnte der amtierende Meister aus Linz zuletzt im ÖFB-Cup gegen Deutschlandsberg am 5. September einen Sieg in einem Pflichtspiel einfahren. Zuletzt setzte es gegen Rapid (0:2) und in der Champions League gegen Topklub Liverpool (3:6) empfindliche Niederlagen.

Vor allem ist der Sieg für den LASK im Titelkampf der Bundesliga ein wichtiger: Durch die drei Punkte bleiben die Linzer Tabellenführer Rapid auf den Fersen und sind vorerst mit 19 Punkten erster Verfolger der Hütteldorfer, die bei 24 Zählern halten.

Rapids Transferfenster: Zu- und Abgänge i ?

Für das Team aus dem Ländle wird es derweil am Tabellenende richtig eng. Der Aufsteiger verlor vier seiner letzten fünf Bundesliga-Spiele. Nur gegen Altach konnten die Vorarlberger Mitte September mit 2:0 gewinnen. Das Team von Trainer Markus Mader liegt mit acht Punkten auf dem neunten Tabellenplatz – kann jedoch noch von der Austria und Altach überholt werden.