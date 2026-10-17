i Um Emiliano Martinez herrscht große Sorge. "screenshot/X" Bei Chelseas 2:0-Sieg Sauerstoffmaske – Kult-Keeper regungslos am Boden Bange Momente um Argentiniens Nationaltorhüter Emiliano Martinez. Der Torhüter von Chelsea blieb nach einem bösen Crash regungslos liegen. Von Sport Heute 17.10.2026, 16:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bange Minuten beim Premier-League-Duell zwischen Everton und Chelsea: Nach einem heftigen Zusammenprall blieb Chelsea-Torhüter Emiliano Martinez benommen auf dem Rasen liegen. Der Argentinier musste noch auf dem Spielfeld mit Sauerstoff versorgt und anschließend auf einer Trage abtransportiert werden.

Der Vorfall ereignete sich in der zweiten Spielhälfte in der 67. Minute. Martinez war bei einem Zweikampf mit Everton-Verteidiger Jarrad Branthwaite zusammengestoßen und ging zu Boden.

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Martinez unter Tränen abtransportiert

Sofort eilten die Betreuer auf das Spielfeld, um den Schlussmann medizinisch zu versorgen. Der Argentinier erhielt eine Sauerstoffmaske und wurde mit einer Halskrause stabilisiert. Rund zehn Minuten musste der Keeper im Strafraum behandelt werden bevor er mit der Trage vom Platz getragen werden musste.

Besonders besorgniserregend: Beim Abtransport war der Torhüter in Tränen aufgelöst. Seine gefalteten Hände ließen darauf schließen, dass der Argentinier gebetet hat. Wie schwer sich Martinez bei dem Zusammenprall verletzt hat, war zunächst nicht bekannt.

Sportlich durfte Chelsea zwar über einen 2:0-Auswärtserfolg jubeln. Pedro Neto sorgte mit einem Doppelpack (46., 90.) für einen Sieg der Londoner. Angesichts der dramatischen Szenen um den Schlussmann rückte das Ergebnis allerdings in den Hintergrund – nach der Verletzung herrschte auf den Tribünen ungewohnte Stille, die Fans blieben stumm.