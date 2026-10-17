i Referee Daniel Schlager zückte zunächst aus Versehen die Rote Karte. Apa Images, Screenshot Kuriose Szene Schiri zeigt BVB-Star aus Versehen die Rote Karte Borussia Dortmund gastiert in der deutschen Bundesliga bei Union Berlin. Doch schon nach wenigen Sekunden gab es eine kuriose Szene. Von Sport Heute 17.10.2026, 15:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der BVB hat sich gegen die "Eisernen" viel vorgenommen. Doch bereits nach 17 Sekunden erlebte die Elf von Trainer Niko Kovac den Schock – allerdings nur vermeintlich.

Dortmunds Ethan Nwaneri hatte Union-Spieler Tom Rothe im Mittelfeld rustikal von den Beinen geholt – ein durchaus hartes Tackling, allerdings kein brutales Foul. Trotzdem kam Referee Daniel Schlager eilig angesprintet und zückte sofort die Rote Karte. Da waren eben gerade erst 17 Sekunden gespielt. Nwaneri schlug sich bereits beide Hände über den Kopf, war fassungslos.

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Allerdings schien sich Referee Schlager vertan zu haben. Zumindest korrigierte der Unparteiische sofort seine Entscheidung. Der Schiedsrichter entschuldigte sich beim Dortmund-Spieler und nahm die Rote Karte sofort zurück – ohne Eingreifen des VAR oder einer ähnlichen Überprüfung. Er dürfte tatsächlich einfach die falsche Karte gezogen haben.

Stattdessen gab es für Nwaneri dann die Gelbe Karte und damit eine Verwarnung. Er durfte also weiterspielen.

Bei den Schwarz-Gelben saßen die beiden ÖFB-Legionäre Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka zu Spielbeginn nur auf der Bank. Genauso wie aufseiten von Union Berlin Kapitän Christopher Trimmel und Innenverteidiger Leopold Querfeld.