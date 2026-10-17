i Christian Eriksen mit seiner Frau. IMAGO/Independent Photo Agency Int. Bei EM zusammengebrochen Nach Herzstillstand verkündet Fußballer sein Babyglück Zweimal ist er am Fußballplatz zusammengebrochen, dann hat er sich aus dem Profisport zurückgezogen. Jetzt ist Christian Eriksen zurück. Von Sport Heute 17.10.2026, 11:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der dänische Ex-Profi vom VfL Wolfsburg ist wieder Vater geworden. Auf Instagram zeigt der 34-Jährige ein Foto von seiner Frau und den drei Kindern. Dazu schreibt er schlicht: "Family of 5" – und setzt ein rotes Herz dazu.

Eriksen hat im Juni 2021 für einen Schockmoment gesorgt, den viele Fußballfans nicht vergessen werden. Während des EM-Gruppenspiels zwischen Dänemark und Finnland in Kopenhagen ist er in der 43. Minute plötzlich zusammengebrochen. Im Stadion musste er wiederbelebt werden. Danach bekam er einen Defibrillator eingesetzt.

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Im Juni dieses Jahres kam es bei einem Testspiel gegen die Ukraine in Odense erneut zu einem Zusammenbruch. In Folge hat sich Eriksen entschieden, seinen Vertrag mit dem Bundesliga-Absteiger aus Wolfsburg aufzulösen und sich ins Privatleben zurückzuziehen.

Seine Karriere begann Eriksen in der Jugend von Odense BK in seiner Heimat. Stationen bei Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur, Inter Mailand, dem FC Brentford, Manchester United und zuletzt beim VfL Wolfsburg folgten.

Für das dänische Nationalteam hat er als Rekordspieler 151 Einsätze und 46 Tore zu Buche stehen. Im Dress der "Wölfe" lief er 34 Mal in Pflichtspielen auf.