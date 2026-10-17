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Adi Hütter auf der Pressekonferenz.
Adi Hütter auf der Pressekonferenz.
IMAGO/STEINSIEK.CH
Kurioser Grund

Raum evakuiert! Hütter-Pressekonferenz abgebrochen

Die Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt muss nach dem Sieg gegen Köln plötzlich abgebrochen werden.
Von Sport Heute
17.10.2026, 09:33
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Kuriose Szenen nach dem Bundesliga-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln! Die Pressekonferenz von Eintracht-Trainer Adi Hütter nach dem Sieg am Freitagabend musste aufgrund eines Alarms plötzlich abgebrochen werden.

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Der österreichische Coach hatte gerade erst begonnen, über die Partie zu sprechen, als plötzlich ein Warnsignal ertönte. Eine automatische Durchsage informierte die Anwesenden über eine technische Störung und forderte sie auf, das Gebäude umgehend zu verlassen.

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Hütter nahm die ungewöhnliche Unterbrechung zunächst mit Humor und kommentierte die Situation mit einem Schmunzeln: "Gut eingefädelt." Wenige Augenblicke später erklärte der Frankfurter Pressesprecher die Pressekonferenz für beendet. Der Raum wurde daraufhin evakuiert.

Mehrere Feuerwehrfahrzeuge und Rettungswagen rückten an. Nach rund 15 Minuten konnte der Alarm schließlich wieder abgeschaltet werden.

    Wie die "Bild" berichtet, soll ein technischer Defekt in der Sauna der Frankfurter Mannschaftskabine den Alarm ausgelöst haben.

    red, 17.10.2026, 09:33
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