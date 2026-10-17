i Aleks Dragovic könnte bei der Wiener Austria ausfallen. GEPA pictures Sorge vor Ried-Duell Austria bangt um Star-Verteidiger Dragovic Muss die Wiener Austria auf Abwehrchef Aleksandar Dragovic verzichten? Hinter dem Einsatz des Innenverteidigers in Ried steht ein Fragezeichen. Von Sport Heute 17.10.2026, 08:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Personalsorgen bei der Wiener Austria! Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei der SV Ried am Samstag (19.30 Uhr) müssen die Veilchen um ihren Abwehrchef Aleksandar Dragovic zittern. Der Routinier ist angeschlagen, sein Einsatz steht auf der Kippe.

Für Trainer Stephan Helm wäre ein Ausfall besonders bitter. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen Sturm Graz will die Austria endlich wieder punkten. Gerade in der Defensive sieht der Coach noch Verbesserungsbedarf.

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"Wir konnten die Intensität erhöhen und sind kompakter aufgetreten als in den Spielen zuvor", blickt Helm auf die Sturm-Partie zurück. Allerdings müsse seine Mannschaft "noch konsequenter verteidigen und vorne mehr Durchschlagskraft an den Tag legen". Sieben Tore in acht Spielen sind tatsächlich zu wenig für die Ansprüche der aktuell zehntplatzierten Veilchen.

Die Aufgabe im Innviertel wird alles andere als einfach. Aufsteiger Ried liegt auf Tabellenplatz sechs und holte aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte. Nach einem 1:1 gegen Salzburg feierten die Oberösterreicher Siege gegen den WAC (4:1) und WSG Tirol (2:1).

"Er lässt mutigen Fußball spielen – dafür ist Ried zuletzt belohnt worden", lobt Helm die Arbeit von Ried-Trainer Mario Despotovic. Dennoch ist der Austria-Coach zuversichtlich: "Ich habe in der Trainingswoche gespürt, dass die Mannschaft hungrig ist und darauf brennt, sich für ihre harte Arbeit mit Punkten zu belohnen."

Neben Dragovic fehlen der Austria weitere Spieler. Philipp Wiesinger und Noah Botic sind für Samstag noch keine Optionen, machen im Training aber Fortschritte. Sie sollen "zeitnah wieder ein Thema für den Kader sein", erklärt Helm. Manprit Sarkaria fällt hingegen bis Jahresende aus. Ob Dragovic die Reise nach Ried mitmachen kann, bleibt vorerst offen.