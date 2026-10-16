i Rapid-Kicker Petter Nosa Dahl traf doppelt. GEPA pictures "Das war unerwartet" Rapid-Doppelpacker von seinem Teamkollegen überrascht Rapid Wien bleibt an der Spitze der österreichischen Bundesliga, schlug Hartberg am Freitag mit 3:1. Dank zwei Treffern von Petter Nosa Dahl. Von Sport Heute 16.10.2026, 21:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Norweger schnürte in der ersten Hälfte den Doppelpack. Erst stand Dahl in der fünften Minute bei einem Stanglpass von Bendeguz Bolla, der durch den Strafraum rauschte, an der zweiten Stange goldrichtig und knallte den Ball in die Maschen. Dann vollstreckte der Flügelflitzer eine sehenswerte Kombination der Grün-Weißen zum 2:0 (45+1.). Dabei hatte Stürmer Ercan Kara den Ball uneigennützig für seinen Mitspieler quergelegt, obwohl der Knipser selbst abschließen hätte können.

"Das war schon ein bisschen unerwartet, dass er den noch rüber gespielt hat. Aber ich bin natürlich glücklich darüber", schmunzelte Dahl nach dem Schlusspfiff bei "Sky". Am Ende hatte er freilich gut lachen. Denn nach dem Hartberger Anschlusstreffer durch Magnus Dalpiaz (49.) machte Jannes Horn mit dem dritten Treffer in der 81. Minute den "Dreier" endgültig fix.

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"Es war ein hartes Spiel, sie haben eine tolle Mannschaft. Es ist schwierig gewesen, sie anzupressen. Aber es ist wichtig, diese Spiele zu gewinnen", ergänzte Dahl dann.

Kara erklärt seinen Assist

Dem konnte dann auch Kara nur beipflichten. "Hartberg hat eine gute Partie hingelegt, aber wir haben dominiert. Am Ende ist es wichtig, dass wir die drei Punkte geholt haben. Das zeigt auch die Mentalität", so der Torjäger. "Sie haben Qualität, wir haben ab und zu Fehler gemacht. Wichtig ist, dass wir trotzdem unsere Tore machen", schob der Stürmer dann an.

Als Kara dann auf seinen ungewöhnlichen Assist vor dem zweiten Dahl-Tor angesprochen wurde, musste auch der Torjäger schmunzeln. "Wenn ich da zehnmal stehe, haue ich ihn neunmal selbst rein. Aber ich habe im Augenwinkel gesehen, dass da ein Spieler an der zweiten Stange frei steht. Ein Assist fühlt sich auch schön an. Es ist doch schön, oder?", schmunzelte der 30-Jährige. "Wir haben eine gute Stimmung, aber es ist noch nichts gewonnen. Wir wollen gut Fußball spielen, erfolgreich sein und einfach so weitermachen", schob Kara dann hinterher. "Man sieht einen Spieler, der seinen Namen beiseite legt und ein Teamspieler ist", lobte Trainer Johannes Hoff Thorup den Stürmer dann.

"Wir sind schon glücklich, aber es gab Dinge, die besser sein könnten. Vor fünf Monaten hätten wir so ein Spiel nicht gewonnen, jetzt haben wir es gewonnen", bilanzierte Coach dann. Ihn störte aber, dass Grün-Weiß nach dem 1:0 merklich nachgelassen hatte. "Hartberg hat es stark gemacht, legt eine tolle Entwicklung hin. In der zweiten Halbzeit haben wir dann lange keine Chancen zugelassen", so der Däne.