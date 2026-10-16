i Nicolas Seiwald und Co. müssen im Trainingszentrum von RB Leipzig auf die Klo-Ampel. Imago, Screenshot Das steckt dahinter Klub von ÖFB-Stars hat verrückte Klo-Ampel Die Stars von RB Leipzig werden sogar beim Gang auf die Toilette medizinisch überwacht. Es gibt im Trainingsgelände eine ungewöhnliche Klo-Ampel. Von Sport Heute 16.10.2026, 17:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei RB Leipzig wird sogar der Gang aufs Klo zur Wissenschaft! Vor dem Bundesliga-Kracher gegen Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) enthüllt Deutschlands Teamspieler Benjamin Henrichs ein kurioses Detail aus dem Trainingszentrum: Die RB-Stars rund um ÖFB-Ass Nicolas Seiwald und den aktuell verletzten Christoph Baumgartner werden beim Pinkeln kontrolliert!

In einem YouTube-Video führt der 28-jährige Henrichs durch die Leipziger Akademie und zeigt eine ungewöhnliche Ampel am stillen Örtchen. "Normalerweise gehst du auf die Toilette und fertig. Aber hier bei uns, wenn du pinkelst, siehst du, ob du mehr trinken musst oder gut hydriert bist", erklärt Henrichs.

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Ampel bei dem Urinal

Das System funktioniert mit einem Sensor im Urinal. Laut "Bild" misst dieser beim Wasserlassen in Echtzeit das Uringewicht. Anschließend zeigt eine Ampel mit den Farben Grün, Gelb und Rot an, ob der Spieler ausreichend Flüssigkeit zu sich genommen hat.

Leuchtet die Ampel grün, ist alles in Ordnung. Gelb signalisiert, dass mehr getrunken werden sollte. Bei Rot besteht deutlicher Flüssigkeitsmangel. Damit sollen die Leipziger Profis frühzeitig erkennen, wann sie ihren Wasserhaushalt auffüllen müssen.

Es geht um die Leistungsfähigkeit

Der Hintergrund ist durchaus ernst. Bereits ein Flüssigkeitsverlust von rund zwei Prozent des Körpergewichts kann die sportliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Bei stärkerem Wassermangel drohen unter anderem Muskelkrämpfe und Kopfschmerzen. Leipzig will mit der ungewöhnlichen Technik solchen Problemen vorbeugen.

Am Samstag wartet mit Bayern München der nächste große Härtetest. RB-Trainer Martin Demichelis gibt sich vor dem Duell mit seinem Ex-Klub selbstbewusst: "Wir kommen mit zwei Siegen im Rücken und haben viel Energie. In München haben wir viel mehr zu gewinnen als zu verlieren." An der Flüssigkeitsversorgung seiner Stars soll es jedenfalls nicht scheitern.