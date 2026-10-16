Trainer schaut bei Interview Moderatorin nicht an

Diese Szene sorgt im Internet für Gelächter! Ein Fußballtrainer aus Tschechien geht mit einem kuriosen Interview viral. Während ihn eine attraktive Sportreporterin befragt, scheint er alles daranzusetzen, bloß keinen Blickkontakt mit ihr aufzunehmen.
Im Mittelpunkt steht David Oulehla, Trainer des tschechischen Zweitligisten FK Viagem Ustí nad Labem. Nach der 2:3-Niederlage gegen SFC Opava stellte er sich am vergangenen Freitag den Fragen von Reporterin Sabina Jaksova.
Doch statt seine Gesprächspartnerin anzusehen, richtet Oulehla seinen Blick während des Interviews auffällig häufig in eine andere Richtung. Ein Ausschnitt der Szene verbreitet sich in den sozialen Medien – und sorgt dort für zahlreiche amüsierte Reaktionen.
"Er kämpft um sein Leben", scherzt ein Nutzer. Ein anderer schreibt: "Seine Selbstbeherrschung ist biblischen Ausmaßes." Ein weiterer Kommentator vermutet augenzwinkernd: "Seine Frau schaut zu ... absoluten Respekt für seine Blickkontrolle!"
Warum der Trainer den Blickkontakt tatsächlich vermied, ist nicht bekannt. Die Spekulationen im Netz sind jedenfalls nicht belegt. Für viele Fußballfans ist der ungewöhnliche Auftritt aber offenbar unterhaltsamer als das eigentliche Spiel.
Reporterin Jaksova ist erst seit Ende der vergangenen Saison für den Verein tätig. Die Klubführung hatte sie direkt angesprochen. Obwohl sie damals kaum Erfahrung als Moderatorin und nur grundlegende Fußballkenntnisse hatte, nahm sie die Herausforderung an. "Ich lerne gerne etwas Neues, probiere neue Dinge aus und entwickle mich weiter", erklärte sie über ihren Einstieg.