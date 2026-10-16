i Trainer David Oulehla schaut die Moderatorin während des Interviews kaum an. Screenshot Video geht viral Trainer schaut bei Interview Moderatorin nicht an Ein kurioses Video aus Tschechien macht in sozialen Netzwerken gerade die Runde. Während des Interviews schaute der Trainer die Moderatorin kaum an. Von Sport Heute 16.10.2026, 13:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Szene sorgt im Internet für Gelächter! Ein Fußballtrainer aus Tschechien geht mit einem kuriosen Interview viral. Während ihn eine attraktive Sportreporterin befragt, scheint er alles daranzusetzen, bloß keinen Blickkontakt mit ihr aufzunehmen.

Im Mittelpunkt steht David Oulehla, Trainer des tschechischen Zweitligisten FK Viagem Ustí nad Labem. Nach der 2:3-Niederlage gegen SFC Opava stellte er sich am vergangenen Freitag den Fragen von Reporterin Sabina Jaksova.

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Doch statt seine Gesprächspartnerin anzusehen, richtet Oulehla seinen Blick während des Interviews auffällig häufig in eine andere Richtung. Ein Ausschnitt der Szene verbreitet sich in den sozialen Medien – und sorgt dort für zahlreiche amüsierte Reaktionen.

Gelächter im Netz

"Er kämpft um sein Leben", scherzt ein Nutzer. Ein anderer schreibt: "Seine Selbstbeherrschung ist biblischen Ausmaßes." Ein weiterer Kommentator vermutet augenzwinkernd: "Seine Frau schaut zu ... absoluten Respekt für seine Blickkontrolle!"

Warum der Trainer den Blickkontakt tatsächlich vermied, ist nicht bekannt. Die Spekulationen im Netz sind jedenfalls nicht belegt. Für viele Fußballfans ist der ungewöhnliche Auftritt aber offenbar unterhaltsamer als das eigentliche Spiel.

Reporterin Jaksova ist erst seit Ende der vergangenen Saison für den Verein tätig. Die Klubführung hatte sie direkt angesprochen. Obwohl sie damals kaum Erfahrung als Moderatorin und nur grundlegende Fußballkenntnisse hatte, nahm sie die Herausforderung an. "Ich lerne gerne etwas Neues, probiere neue Dinge aus und entwickle mich weiter", erklärte sie über ihren Einstieg.