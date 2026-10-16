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Christian Ilzer kassiert mit Hoffenheim den nächsten Dämpfer.
Christian Ilzer kassiert mit Hoffenheim den nächsten Dämpfer.
IMAGO/One Inch Productions
Erneute Niederlage

"Gefahr, das Vertrauen zu verlieren": Ilzer unter Druck

Es läuft nicht rund bei der TSG Hoffenheim und Christian Ilzer. Jetzt schlägt auch Kapitän Oliver Baumann Alarm.
Von Sport Heute
16.10.2026, 08:56
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Krisenstimmung bei der TSG Hoffenheim! Die Mannschaft von ÖFB-Coach Christian Ilzer kommt einfach nicht in die Gänge. Nach der 2:3-Heimniederlage gegen Besiktas in der Europa League schlägt Kapitän Oliver Baumann Alarm.

Für die Sinsheimer war es bereits die vierte Niederlage in Folge. Besonders bitter: Alle vier Partien gingen mit 2:3 verloren. In der Europa League steht Hoffenheim weiterhin ohne Punkte da, auch in der deutschen Bundesliga läuft es alles andere als nach Wunsch. Nach fünf Spieltagen befindet sich der Klub auf einem Abstiegsplatz.

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Die angespannte Situation sorgt bei den Spielern zunehmend für Frust. Besonders Kapitän und Ex-DFB-Torhüter Oliver Baumann findet deutliche Worte.

"Die Situation ist natürlich gefährlich. Und wir sind noch am Anfang", warnt der 36-Jährige. Vor allem die anfällige Defensive bereitet dem Schlussmann große Sorgen. "Irgendwann bist du in der Mitte und irgendwann bist du im Winter. Wir bekommen einfach zu viele Gegentore und das kotzt mich an", schimpft Baumann.

Auch Trainer Christian Ilzer ist nach der nächsten Pleite bedient. "Wir sind enttäuscht. Das nervt, das vierte Spiel jetzt 2:3 zu verlieren", erklärt der Österreicher. Dabei hatte der ehemalige Sturm-Graz-Coach die Hoffenheimer in der vergangenen Saison beinahe in die Champions League geführt. Nun muss er mit seiner Mannschaft gegen den drohenden Absturz kämpfen.

"In solchen Phasen ist natürlich immer die Gefahr da, dass man das Vertrauen in sich, in das große Ganze verliert", warnt Ilzer.

    Viel Zeit, um die jüngste Niederlage zu verdauen, bleibt den Hoffenheimern nicht. Bereits am Sonntag wartet in der Bundesliga das nächste richtungsweisende Duell. Auswärts trifft die TSG auf Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher stehen noch ohne Punkte am Tabellenende.

    red, 16.10.2026, 08:56
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