i Lionel Messi im Jahr 2005. imago images/PanoramiC Nach 26 Jahren veröffentlicht "Nicht verpflichten" – Scouts irrten sich bei Messi Ein Scout des FC Barcelona wollte den jungen Lionel Messi nicht verpflichten, das gaben jetzt veröffentlichte Scoutingberichte preis. Von Sport Heute 16.10.2026, 08:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lionel Messi gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Achtmal gewann der Argentinier den Ballon d'Or, gemeinsam mit Cristiano Ronaldo dominierte er über zwei Jahrzehnte den Weltfußball. Doch ausgerechnet ein Scout des FC Barcelona wollte den späteren Superstar einst nicht verpflichten.

Der französische Journalist Florent Torchut veröffentlichte nun 26 Jahre alte Scouting-Berichte über Messi. Die Dokumente stammen aus dem Jahr 2000, als der damals erst 13-jährige Argentinier eine Probewoche beim FC Barcelona absolvierte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Drei Talentspäher nahmen den jungen Messi genau unter die Lupe. Während zwei Scouts sofort von seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten überzeugt waren, fiel das Urteil des dritten vernichtend aus.

Der Grund: Messis Körpergröße! Der spätere Weltmeister war damals gerade einmal 1,42 Meter groß. "Seine körperlichen Voraussetzungen (142 cm) sind unzureichend. Selbst wenn er noch wächst bei einer Körpergröße von 150 cm wird es sehr schwierig, in einer erstklassigen Akademie zu spielen. Meiner Meinung nach sollte man Messi nicht verpflichten", heißt es in dem Bericht.

Seine beiden Kollegen sahen das völlig anders. Sie waren vom Talent des jungen Argentiniers begeistert und erkannten bereits damals seine außergewöhnlichen Qualitäten.

"Er besitzt Spielübersicht, ist beweglich, dribbelstark, setzt sich durch und verfügt über einen großartigen Schuss. Im Strafraum ist er sehr stark", lautete eine der positiven Einschätzungen. Ein anderer Scout ging sogar noch weiter und verglich den damals 13-Jährigen mit einer argentinischen Fußball-Legende: "Er ist ein Mini-Maradona."