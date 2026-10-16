Sturm protestierte vor dem Anpfiff in Europa League

Aufregung vor dem Europa-League-Kracher! Sturm Graz hat beim Auswärtsspiel gegen Bournemouth am Donnerstagabend ein deutliches Protestzeichen gesetzt. Beim Betreten des Rasens hatten die Spieler den Schriftzug "Graz" auf ihren Trainingsjacken überklebt.
Der Grund für die ungewöhnliche Aktion: Die Holding Graz GmbH zieht sich 2027 aus den Sponsorverträgen mit Sturm, dem GAK und den Graz99ers zurück. Die fast vollständig im Eigentum der Stadt stehende Holding muss sparen. Für die drei Profiklubs bedeutet das erhebliche finanzielle Einbußen.
Besonders hart trifft es laut Medienberichten Sturm Graz. Der österreichische Meister soll künftig auf 500.000 Euro verzichten müssen. Dem GAK fehlen demnach 300.000 Euro, den Graz99ers weitere 200.000 Euro. Insgesamt geht es also um eine Million Euro.
"Kein Sportsponsoring, kein Respekt, keine Wertschätzung", wetterte Sturm rund eine Stunde vor dem Anpfiff in einer Stellungnahme. Der Klub repräsentiere Graz in Europa. Die angekündigten Kürzungen seien deshalb "ein verheerendes Signal für den gesamten Sportstandort".
Die Aktion war bewusst für den internationalen Auftritt in England geplant. "Hier in Bournemouth setzen wir ein Zeichen gegen die fehlende Wertschätzung unserer Heimatstadt", erklärte Sturm. Deshalb wurde der Stadtname im Vereinswappen beim Einlaufen der Mannschaften verdeckt.
Auch die anderen Grazer Profiklubs gehen auf die Barrikaden. Eishockey-Meister Graz99ers streicht von Freitagmittag bis Sonntagmitternacht "Graz" aus seinen Namens- und Logozügen. Der GAK warnte bereits eindringlich: "So stirbt Spitzensport in Graz." Damit formiert sich ein gemeinsamer Protest gegen die Sparmaßnahmen der Stadt.