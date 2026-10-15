i Der AC Milan führt Red Bull Salzburg vor. GEPA pictures Keine Chance für Bullen Milan nimmt Salzburg bei 4:0-Sieg auseinander Der AC Milan lässt Red Bull Salzburg keine Chance. Die Italiener gewannen am zweiten Europa-League-Spieltag deutlich mit 4:0. Von Sport Heute 15.10.2026, 20:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dabei spielte der 19-jährige Alphadjo Cisse ganz groß auf, schnürte gegen die über weite Strecken überfordert wirkenden Bullen einen Dreierpack (15., 32., 49.). Goncalo Ramos legte dann nach einem Schnitzer der Salzburger mühelos das 4:0 für die Italiener nach (72.). Filippo Terracciano sah dann noch Rot für ein Torraub-Foul (83.), das änderte am Ergebnis aber nichts mehr.

Für Milan war es der erste Sieg im zweiten Europa-League-Spiel, Damit haben die Italiener genauso drei Punkte auf dem Konto, wie Red Bull Salzburg. Schon in der nächsten Woche gastieren die Mozartstädter bei Celje aus Slowenien.

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Milan-Galavorstellung

Salzburg-Trainer Danny Röhl brachte gegen Milan seine Topelf aufs Feld. Da kam Keeper Christian Zawieschitzky zurück in die Startelf, auch Valentin Zabransky begann in der Innenverteidigung. Vorne stürmte Haris Tabakovic, flankiert von Edmund Baidoo und Jesper Lindström.

Bei Milan kamen im Vergleich zum 1:1 am Wochenende gegen Sassuolo acht Neue in die Startelf. Darunter auch die 18-jährige Stürmer-Hoffnung Francesco Camarda und der 19-jährige Cisse. Altmeister Luka Modric saß von Beginn an auf der Ersatzbank, genauso wie die Stars Christian Pulisic oder Goncalo Ramos. Dafür bot Trainer Ruben Amorim aber den Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic von Beginn an auf.

Vor gut 22.000 Fans in der nicht ausverkauften Salzburger Bullen-Arena legten die Gäste aus Italien gleich druckvoll los. Adrien Rabiot vergab per Volley die Führung (8.). Cisse machte es nach einer Flanke von Omari Hutchinson besser, drückte den Ball per Kopf über die Linie – 1:0 (15.). Den Doppelschlag der "Rossoneri" verhinderten Keeper Zawieschitzky und Kevin Boma in einer Doppelchance gegen Ruben Loftus-Cheek und Hutchinson (17.). Salzburg wurde in der 25. Minute erstmals gefährlich, der Abschluss von Bartosz Mazurek segelte am linken Eck vorbei. Derweil legten die Italiener mit einer sehenswerten Kombination nach. Adrien Rabiot fand mit einem Schupfer über die Abwehr den aufgerückten Davide Bartesaghi, dessen Volley-Hereingabe Cisse völlig unbedrängt über die Linie drückte – 2:0 (32.). Die Bullen-Innenverteidiger Zabransky und Boma standen sich gegenseitig im Weg.

Salzburg ohne Chance

Nach dem Seitenwechsel schnürte der erst 19-Jährige dann den Dreierpack. Cisse wurde ideal von Rabiot mit einem Querpass bedient, stand hauchdünn nicht im Abseits (49.). Referee Horatiu Fesnic gab den Treffer nach kurzer VAR-Überprüfung. Damit war endgültig alles klar, auch wenn auf der Gegenseite der weitgehend beschäftigungslose Mike Maignan weit vor dem Milan-Tor mit einer Grätsche gegen Baidoo retten musste (52.). "Joker" Ramos besorgte dann in der 72. Minute das 4:0, nachdem Mazurek am eigenen Strafraum den Ball verloren hatte. Davor rettete Zawieschitzky gegen den starken Hutchinson (68.).

In der Schlussphase agierten die Bullen dann in Überzahl, nachdem der eingetauschte

Filippo Terracciano für einen Stoß gegen Salzburgs Dominik Schmid Rot für eine Notbremse sah (83.). Daraus konnten die Salzburger aber kein Kapital schlagen. Davor knallte Gaoussou Diakite den Ball ins Außennetz (81.), scheiterte kurz darauf an Maignan (88.).