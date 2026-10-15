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Alphadjo Cisse schnürt gegen Salzburg den Dreierpack.
Alphadjo Cisse schnürt gegen Salzburg den Dreierpack.
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Dreierpack für Cisse

Millimeter-Entscheidung bringt Milan-Tor gegen Salzburg

Eine Millimeter-Entscheidung zu Ungunsten der Salzburger im Europa-League-Spiel gegen den AC Milan. So schnürte Alphadjo Cisse den Dreierpack.
Von Sport Heute
15.10.2026, 20:07
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Alphadjo Cisse hat im Europa-League-Spiel gegen Red Bull Salzburg im Alleingang für klare Verhältnisse gesorgt. Der erst 19-jährige Milan-Star schnürte vor 22.000 Fans in der Bullen-Arena einen Dreierpack.

In der 15. Minute hatte der Italiener die "Rossoneri" per Kopf in Front gebracht, nach einer sehenswerten Kombination über Adrien Rabiot und Davide Bartesaghi in der 32. Minute das 2:0 nachgelegt. Und in der 49. Minute schnürte der erst 19-Jährige dann den Dreierpack für Milan. Diesmal hatte Rabiot selbst den Stanglpass gespielt.

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Cisse war millimetergenau gestartet. Denn nach kurzer Überprüfung des VAR gab Referee Horatiu Fesnic das Tor – eine Millimeter-Entscheidung, die zu Ungunsten der Bullen ausgefallen war.

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Allerdings bestätigten die TV-Bilder dann, dass Cisse gerade noch auf gleicher Höhe stand.

Spätestens damit war der Abend für die Salzburger endgültig gelaufen.

red, 15.10.2026, 20:07
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