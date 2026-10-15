i Kylian Mbappe Reuters Beim 4:3-Spektakel Mbappe knackt Messi-Rekord in der Champions League Kylian Mbappe schreibt Champions-League-Geschichte. Beim spektakulären Real-Sieg gegen Roma knackt er einen Rekord von Lionel Messi. Von Sport Heute 15.10.2026, 15:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Real Madrid hat in der Champions League einen denkwürdigen Abend erlebt. Die Königlichen drehten am Mittwoch bei der AS Roma einen 1:3-Rückstand in der Schlussphase noch in einen 4:3-Auswärtssieg. Mittendrin: Superstar Kylian Mbappe, der gleich zwei persönliche Meilensteine feiern durfte.

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Für den 27-jährigen Franzosen war die Partie in Rom bereits sein 100. Einsatz in der Königsklasse. Diese Marke erreichte Mbappe im Alter von 27 Jahren und 298 Tagen – und damit früher als Lionel Messi. Der Argentinier war bei seinem 100. Champions-League-Spiel 28 Jahre und 84 Tage alt gewesen.

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Doch damit nicht genug: Mbappe trug sich beim spektakulären Real-Erfolg auch in die Torschützenliste ein. Mit seinem mittlerweile 72. Treffer in der Champions League zog er an Real-Legende Raul vorbei, der seine Karriere mit 71 Toren in der Königsklasse beendet hatte.

In der ewigen Torschützenliste liegt Mbappe damit bereits auf Rang fünf. Der Franzose setzt seinen Aufstieg in den historischen Statistiken des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs fort.

Den Rekord für die meisten Champions-League-Einsätze hält weiterhin Cristiano Ronaldo. Mbappe hat sich mit seinem Jubiläum in Rom aber einen weiteren Eintrag in den Geschichtsbüchern gesichert.