i Ingolitsch (l.) warnt vor Bournemouth. GEPA, Imago Duell gegen Bournemouth 624,20 Millionen Euro! Marktwert schüchtert Sturm ein Sturm Graz ist heute in der Europa League bei England-Klub Bournemouth zu Gast. Imposant: Die Briten haben den wertvollsten Kader aller Teilnehmer. Von Sport Heute 15.10.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sturm startete vor vier Wochen mit einem 0:0-Heimremis gegen Rennes in die Europa League. Heute (21 Uhr) sind die Grazer auswärts beim AFC Bournemouth gefordert.

Die Briten bezwangen zum Auftakt Real Sociedad mit 2:1, stecken aber in der Krise – in der Premier League wartet man nach sechs Runden noch auf einen "Dreier".

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Angesichts der Möglichkeiten zu wenige. Denn der Kader der Südengländer, die von Marco Rose trainiert werden, kommt auf einen Marktwert von 624,20 Millionen Euro. Eine Summe, die es in sich hat.

Das unterstreicht auch Sturm-Coach Fabio Ingolitsch, der spannende Details nennt: "Bournemouth ist die Mannschaft mit dem höchsten Marktwert in der gesamten Europa-League-Saison. Das heißt, sie haben wertvollere Spieler als AC Mailand (503,20 Millionen Euro, Anm.) oder Juventus Turin (613,60 Millionen). Sie haben auch einen höheren Marktwert als die ganze österreichische Bundesliga (408,76 Millionen) zusammen. Dementsprechend wissen wir, was unsere Rolle dort sein wird", rechnet Ingolitsch vor.

Der Vollständigkeit halber: Sturm selbst ist laut transfermarkt.at 75,90 Millionen Euro schwer.

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Der Trainer der "Blackies" ergibt sich freilich nicht kampflos. "Wir wollen unserer jungen Mannschaft die nächste Bewährungsprobe geben, wo sie wertvolle Erfahrungen für ihre Entwicklung sammeln können."

Anpfiff im nur 12.000 Fans fassenden Vitality Stadium ist um 21 Uhr. "Heute" tickert die Partie wie gewohnt live. Rund 600 Schlachtenbummler haben sich aus der Steiermark angesagt.